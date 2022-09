Et kjent råd er at man bør starte dagen med en god frokost. Den setter både kroppen og forbrenningen i gang.

Men i senere år har denne påstanden blitt utfordret fra flere hold.

Nå, i en ny studie fra Skottland, har forskere undersøkt hva en stor frokost faktisk kan bidra til.

Og skal vi tro resultatene, vil den ikke hjelpe deg å gå ned i vekt.

– Det er mange myter rundt dette med når og hvordan man bør spise for å påvirke helse og vekt. Dette har i stor grad vært drevet av døgnrytme. Men vi som studerer ernæring har i grunnen lurt på om dette i det hele tatt er mulig.

Det sier forsker og professor Alexandra Johnstone i en pressemelding. Hun kan nå bekrefte at «dagens viktigste måltid» kanskje ikke er like viktig som først antatt.

Er du en frokostspiser? Ja Nei Vis resultat

Frokost eller middag?

I denne studien deltok 30 overvektige, men friske mennesker. Blant dem var 16 menn og 14 kvinner. Noen av deltagerne ble bedt om å gjøre frokosten til det største måltidet i løpet av dagen, mens andre skulle innta en større middag.

Men aller først gjennomførte de ei uke hvor kostholdet og kaloriene var balansert gjennom dagen.

Studien pågikk i til sammen fire uker, og diettene bestod av 30 prosent protein, 35 prosent karbohydrater og 35 prosent fett.

Gjennom hele studien ble deltagernes totale daglige energiforbruk målt ved hjelp av den dobbeltmerkede vannmetoden. Metoden går ut på at deltakerne drikker vann merket med isotoper av hydrogen og oksygen. Dette gjør det mulig å følge med på kaloriforbruket ved å se på at isotopene etter hvert forsvinner.

Hvilken diett påvirket så vekta mest – størst inntak til frokost eller flest kalorier til middag?

Hipp som happ for vekta

I løpet av de fire ukene gikk deltagerne i gjennomsnitt ned tre kilo hver per uke.

Det totale vekttapet var det samme for både frokost- og middagsspiserne. Det vil si at om du spiser de fleste kaloriene til frokost eller til middag, utgjør ingen forskjell på forbrenningen din, heter det i studien.

Dette overrasket forskerne, som på forhånd hadde trodd at en stor frokost og en mindre middag ville øke forbrenningen av kalorier. I stedet fant de at det ikke var forskjeller å spore.

Men det var likevel noen fordeler ved det å spise en større frokost.

– De som spiste en stor frokost rapporterte at de hadde større kontroll på appetitten. De følte seg mer mette gjennom dagen. Og det kan være nyttig informasjon å ta med seg videre, sier Alexandra Johnstone.

Hun påpeker at det finnes begrensninger ved den nye studien. Det at deltagerne utførte eksperimentet i sitt daglige liv, i stedet for under kontrollerte forhold, kan ha hatt utslag.

Professoren fra Skottland tror likevel man kan lære noe av dette, og det er at én og samme diett ikke passer for alle og enhver.

Videre ønsker forskerne å gjennomføre en lignende studie blant skiftarbeidere. På denne måten kan man bedre forstå om metabolismen blant nattarbeidere oppfører seg annerledes.