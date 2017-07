– Det blir omtrent som å sjekke nettbanken for å se saldoen på kontoen, sier forsker og lege Liv Bente Romundstad, ved Spiren Fertilitetsklinikk.

​Ved hjelp av en vaginal ultralyd og en blodprøve kan du sjekke både sæd- og eggstokkapasiteten.

Lege og forsker Liv Bente Romundstad. Foto: Mari Svenning

– Vi ser at særlig single damer i 30 årene benytter seg av tilbudet, eller par som helst vil vente litt med å få barn. Det er mye som skal på plass. Man vi sikre seg en partner, god økonomi, og mange tar lengre utdanning. Er man da under risiko for å ha eggstokkerer som ikke holder til man nærmer seg 40 er det greit å vite, slik at man har et reelt valg når man skal planlegge livet sitt, sier Romundstad.

Markant økning

Flere fertilitetsklinikker tilbyr fruktbarhetssjekker hvor du kan få svar på hvor god eller dårlig tid du har på å få barn.

– Vi har hatt nesten 50 prosent økning i antall sjekker det siste året, sier Magnus Finset Sørdal, ved fertilitetsklinikk Medicus.

Både par, enslige kvinner- og menn oppsøker i økende grad klinikker.

– Man skal ikke behøve å bekymre seg. En enkel undersøkelse kan si noe om fruktbarheten din nå, men også fram i tid, det er hele ideen bak, sier gynekolog Terje Sørdal.

Daglig leder i Medicus Magnus Finset Sørdal og medisinsk ansvarlig Terje Sørdal. Foto: Mari Svenning

Inspirert av danskene

Han og teamet på Medicus i Trondheim fikk ideen om fruktbarhetssjekken fra København.

– Vi var de første som lanserte dette i Norge, i september 2014. Tidligere har det vært litt eksklusivt og kun for personer som har prøvd lenge å få barn. I Danmark hadde de derimot et prosjekt hvor alle enslige og par fikk undersøkt fruktbarheten, så vi tenkte at dette var noe vi også burde gjøre. Det krever ikke så mye å gi folk et svar, sier Sørdal.

Magnus Finset Sørdal er daglig leder ved Medicus fertilitetsklinikk. Foto: Mari Svenning

Hittil i år har klinikken hatt 139 sjekker. På samme tid i fjor var antallet 100.

Flere benytter seg av tilbudet

De fleste private fertilitetsklinikkene i Norge har nå et tilbud om dette. De offentlige sykehusene kan også sjekke sædkvalitet hos menn, men tilbyr ikke såkalte fertilitetssjekker, kun utredninger for par som sliter med å få barn.

Liv Bente Romundstad påpeker at det er viktig å understreke at dette er en kvantitativ test, slik at man ikke har noen garanti for å se eggkvaliteten.

– Selv om man har mange egg, er det ikke helt sikkert at eggene er gode, men en viss rettesnor får man på bakgrunn av en slik sjekk, sier hun.