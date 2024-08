Politiet rykka ut til bydelen i forbindelse med at to personer var utsatt for vold. En av dem har blant annet fått skader i hodet.

– To personer er kjørt til St. Olavs hospital. Det er uvisst skadeomfang, sier innsatsleder Thor Inge Oxvold Aas i politiet.

De to ble skadd med en gjenstand.

– Vi tror det er en farlig gjenstand involvert, uten at vi kan si hva som er brukt, sier Aas.

Ifølge opertasjonsleder i politiet, Svein Helgetun, skal det ikke være snakk om noe skytevåpen.

– Det kan være en kniv eller noe annet, opplyser han.

En mann pågrepet

På grunn av omstendighetene valgte politiet å bevæpne seg.

Etter et søk i området, og tips fra publikum, ble en mann politiet antar er gjerningspersonen pågrepet på Piren på Nyhavna.

– Pågripelsen var udramatisk, sier Aas.

Ifølge politiet var det aldri noen fare for folk i området.

– Vi kan ikke utelukke at det er andre som må pågripes på et senere tidspunkt, sier Aas.

Kjenninger av politiet

Politiet kan foreløpig si veldig lite om hva som har skjedd. Men både den pågrepne mannen og de to skadde er kjenninger av politiet.

– Dette er et miljø som er kjent for politiet, sier Aas.

Politiet vil etterforske saken for å finne ut mer om hva som har skjedd.