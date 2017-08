Det opplyser operasjonsleder Erlend Kvakland i Trøndelag politidistrikt til NRK.

– Hvis noen oppdager at det er mye sprit i omløp, er vi svært interessert i tips. Det er stjålet såpass mye at det er nærliggende å tro at det bil bli forsøkt på salg, sier operasjonslederen.

Det var tidlig mandag ettermiddag at politiet fikk melding om at det hadde vært innbrudd hos Onkel Oskar i Steinkjer.

Brøt seg inn

Tyven(e) brøt opp en dør og forsynte seg med betydelige mengder alkohol.

– Vi har ikke eksakt oversikt over hvor mye som er stjålet, men det er snakk om store summer, sier Kvakland.

– Tyven(e) har trolig brukt transportmiddel, det hadde blitt tungt å bære så mange flasker, sier operasjonslederen.

Politiet har gjort undersøkelser på stedet. De har så langt ingen mistenkte i saken.

– Vi er veldig interessert i tips fra publikum, gjentar Kvakland.

Vet du noe om saken, kan du kontakte politiet på telefon 02800.