Mellom 300–400 personer besøkte i dag Trondheim sopp- og nyttevekstforening sin soppkontroll ved Haukvatnet i Bymarka. Rundt 40 hadde med kurver med egenplukket sopp som de ønsket kontrollert.

– Det er vanskelig å lære på egen hånd, sier Line Thompson.

Hun har tidligere søkt på nettet og prøvd å orientere seg, resultatet har uansett vært at hun har følt seg utrygg. Soppen har stort sett havna i søpla.

Soppens dag

– Målet vårt er at folk skal være helt trygge på at det de tar med hjem er god og trygg mat, og at de kan bli inspirert til å ta deg en ny tur ut i soppskogen, sier soppkontrollør Jim-Andre Stene.

Trondheim sopp- og nyttevekstforening presenterte en større utstilling med de mest vanlige soppene som vokser i Trøndelag. Foto: Erland Knutsen / NRK

Soppens dag er en felles markering i Norge, Sverige og Danmark, og arrangeres alltid den første søndagen i september. I Norge er det Norges sopp- og nyttevekstforbund i samarbeid med sine 34 medlemsforeninger som står for arrangementet. Foreningen var svært godt fornøyd med at så mange kom til markeringen på parkeringsplassen ved Haukvatnet.

De som fikk kyndig veiledning var ikke mindre fornøyd.

– Vi visste det skulle være soppkontroll. Nå har vi lært hva som er spiselig, sier Line Thompson.

– Vi fortalte folk litt om navn og kjennetegn og forvekslingsarter, sier kontrollør Jim-Andre Stene i Trondheim sopp- og nyttevekstforening. Foto: Erland Knutsen / NRK

Soppens dags ble markert rundt om i hele landet 3. september.