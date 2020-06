Er dette humle eller cannabis – eller noe helt annet? Bildet skapte rabalder

Politiet fant en hasjplantasje i Midtre Gauldal i Trøndelag – det er det ingen tvil om. Men deler av beslaget etter aksjonen den mørke januarkvelden, var verken toppskudd fra cannabis eller humle. Det var «et slags krydder».

Før du får svaret på hva som har skjedd i den etter hvert merkelige saken, må du få bakgrunnshistorien:

En politipatrulje var i januar på oppdrag i Midtre Gauldal. Der skal ha blitt lokket inn i hasjplantasjen til en mann i 30-årene – av mannen selv.

I huset fant politiet cannabis og produksjonsutstyr.

NRK publiserte en nyhetsartikkel om historien, med to av politiets egne bilder fra ransakingen. Bilder politiet selv hadde publisert på Facebook; ett bilde av cannabisplanter, ett bilde av det politiet mente var toppskudd.

Sistnevnte bilde fikk massiv oppmerksomhet, skal vi måle etter e-poster til journalisten og kommentarer i forumer og sosiale medier.

«En internasjonal skandale av dimensjoner»

Mange mente bildet ikke var cannabis-toppskudd. Ikke narkotika i det hele tatt, faktisk. Men humle til ølbrygging (noe som selvsagt et lovlig).

En av dem som ringte NRKs journalist kalte saken «en internasjonal skandale av dimensjoner». Han siktet til at politiet ikke ser forskjell på humle og cannabis.

«Det blir flaut i retten. Det viser typiske "kongler" som kun ses hos humle», skrev en annen på e-post.

«Skremmende at både du og politiet ikke ser forskjell på humle, som brukes i ølproduksjon, kontra toppskudd fra cannabis», skrev en tredje.

«Overskriften burde være "politiet har beslaglagt humle som narkotika"», skrev en fjerde.

Noen få har opprettholdt kontakten gjennom våren.

PLANTASJE: Det er ingen tvil om at politiet beslagla narkotika i boligen. Det var også toppskudd i beslaget, men ikke det som politiet publiserte bilde av. Foto: Politiet

Sendte aldri «toppskuddene» til analyse

I ukene etter publiseringen av artikkelen, tok NRK flere ganger kontakt med politiet: Kunne de bevise at de konglelignende kulene på bildet var narkotika? Eller var det humle? Eller noe annet?

Svaret politiet ga, var at de ikke ville si noe mer om saken før rapporten fra Kripos’ laboratorium forelå. Det er rutine å sende narkotika til analyse hos Kripos.

Da var det bare å ta jevnlig kontakt med politiet på telefon og e-post. Har rapporten kommet? Nå da? Enn nå?

Det kunne ta opp til 10 måneder å få svar, sa politioverbetjent Anders Malm. Han har hatt ansvar for etterforskningen.

Kari Solvik, leder for seksjon for narkotikaanalyse i Kripos, bekrefter at køen er lang.

– Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for laboratorieundersøkelse av narkotikasaker er for tiden fire måneder. Mange saker ferdigstilles mye raskere enn det, men en del saker tar også lengre tid, skrev Solvik i en e-post til NRK i mai.

Men i dag, etter nesten fem måneder, viser det seg at politiet aldri sendte de såkalte toppskuddene til Kripos. Hva skjedde?

Tar ofte narkobeslag som viser seg å være noe annet

– Det på bildet visste vi tidlig at ikke var narkotika, sier Ole Petter Ustad, seksjonsleder ved Gauldal politistasjon.

Politiet var klar over dette allerede 6. februar. Da ble den delen av beslaget destruert fremfor å sendes til Kripos.

Ja, så sikre var politiet på at det var «et slags krydder». Ikke toppskudd, slik de først gikk ut med. Eksakt hvilket krydder det var, vil ikke politiet si noe om. De vil unngå nye diskusjoner.

– Hvorfor fikk NRK likevel gjentatte beskjeder om at vi ikke kunne få svar på hva som var avbildet før Kripos-rapporten var klar?

– Det kan jeg ikke svare på. Det vet jeg ikke, sier Ustad.

Ifølge ham har også politiet fått mange henvendelser fra folk som mente det aktuelle narkobeslaget ikke var narkotika.

– Er dette en internasjonal skandale av dimensjoner, slik én av dem som har engasjert seg i saken mener?

HAR VISST SVARET LENGE: Politiet har gjentatte ganger fått spørsmål om de har funnet ut hva de faktisk beslagla i en bolig i januar. Nå sier Ole Petter Ustad at de lenge har visst at deler av beslaget ikke var narkotika. Foto: Stein Roar Leite / NRK

– Vi tar beslag i så mye forskjellige ting. Kunnskapen er som den er; noen i politiet vet veldig mye om narkotika, andre vet ikke like mye. Patruljen på stedet må gjøre vurderinger om hva som skal beslaglegges. Så får videre etterforskning vise om det som er beslaglagt er narkotika eller ikke, sier Ustad.

Han vil likevel ikke si at det var direkte feil å legge ut bildet på Facebook-siden sin «Politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu» – selv om det var omtalt som toppskudd. Posten ligger fremdeles ute på Facebook, men teksten er endret.

– Vi lærer hele tiden på å drifte sosiale medier.

Ikke tatt ut tiltale ennå

Når alt dette er sagt, fant politiet en god del som beviselig er cannabis under ransakingen – både planter og toppskudd. Nærmere bestemt 550 gram narkotika totalt.

Det viser rapporten fra Kripos. NRK har lest rapporten i sin helhet, men har ikke fått tillatelse til å publisere den.

To personer er siktet i saken, begge menn i 30-årene. Tiltale er ennå ikke tatt ut.

Mannen som bor i huset, har ifølge Anders Malm ikke ønsket å la seg avhøre.

– Mengden tilsier at det kan være ment for salg. Men vi har ikke fått en forklaring fra ham på hva han hadde tenkt.

IKKE FORKLART SEG: Ifølge politioverbetjent Anders Malm har mannen i 30-årene ikke ønsket å forklare seg. Foto: Kirsti Kringstad / NRK