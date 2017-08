Beslagla 125 ulovlige teiner på ei helg

– Det er ikke så ofte vi har denne typen kontroller. Men ut ifra at det er gjort såpass store beslag, blir det ikke lenge til vi kommer til å ha kontroll på nytt, sier operasjonsleder hos politiet i Sør-Trøndelag, Trond Volden.

Både Kystvakta, politiet og Statens Naturoppsyn samarbeidet om storkontrollen utenfor Hitra og Frøya i helga. Det er kontrollert både for ulovlig fiskeutstyr og om folk har fult regelverket til sjøs ellers.

Forelegg for høy hastighet i Dolmsundet

– Tre båtførere er ilagt forelegg. To av dem for å ha holdt for høy hastighet i Dolmsundet. En for manglende redningsvest, sier Volden.

De to som fikk forelegg for å ha kjørt for fort, var menn i 50-årene.

KV Njord trafikkerer hele kysten – her er en hummer fra et tidligere beslag. Foto: Kystvakten

Altfor mange teiner

Til sammen 125 ulovlige teiner er beslaglagt siden kontrollen startet fredag.

– Vi har vært ute med kystvaktskipet Njord. Teinene er til både krabber og hummer – ulovlig fiskeutstyr. Disse sakene vil bli fulgt opp av lensmannskontoret på Hitra og Frøya over helga, sier Volden.

Det beslaglagt utstyret befinner seg også hos politiet på Hitra og Frøya.