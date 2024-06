Økokrim mener nettverk er avdekket – beslagla over 50.000 fugleegg

Funnet ledet til det politiet mener er et nettverk av eggsamlere. I tillegg til Trøndelag er sju andre politidistrikt involvert. Økokrim koordinerer sakene, som ennå etterforskes.

– Dette er det mest omfattende og alvorlige som er avdekket i Norge når det gjelder samling og høsting av egg, sier Hans Tore Høviskeland, leder ved Økokrims miljøkrimenhet.

Og, tilføyer han:

– Det er også noen av de mest alvorlige tilfellene av faunakriminalitet som er avdekket her til lands.

EGG PÅ EGG: Beslag fra et hus i Trøndelag. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

16 personer er siktet. De er alle over 40 år, med unntak av en person, som er i 30-årene.

Det største beslaget på 40.000 egg er gjort i Troms.

Totalt har politiet lagt beslag på hele 56 300 egg.

Blant artene det er samlet egg fra er sterkt truet makrellterne, bergand, storspove, kritisk truet vipe og hettemåke, som du ser på bildet under:

Foto: Knut-Sverre Horn

Alvorlig skade

– Saken har en slik karakter som fremgår av politiets trusselvurdering for året. Den peker på miljøkriminalitet som påfører økosystemer alvorlig skade, sier Hans Tore Høviskeland.

Etterforskingen gjør at politiet kan ha knust det de oppfatter som et egg-nettverk.

EGG-MANIA: Fra politiets beslag. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

Samling, sanking og ulovlig kjøp og salg av fugleegg er det som etterforskes. De mest alvorlige forholdene har en strafferamme på opp til fem og seks års fengsel.

Fugleegg som frimerker

Hjemme i huset til en mann i slutten av 40-årene fant politiet i Trøndelag fugleegg i stuen, på kjøkkenet og til og med soverommet. I alt 3350 egg.

I GLASS OG RAMME: Det samles på fugleegg som om det var frimerker. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

– Det var egg overalt, sier Amund Sand, politiadvokat i Trøndelag.

Eggene, merket med artsnavn, var sirlig plassert i monter, bak glass. Som om de var museumsgjenstander. Eller lik en frimerke- eller myntsamling.

Politiet bar ut kasse på kasse med egg, som nå har havnet på NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim.

PÅ MUSEUM: Politiadvokat Amund Sand (t.h.) og Karstein Hårsaker, samlingsforvalter, tar hånd om eggene. Foto: Bent Lindsetmo

– Beslaget var veldig omfattende fra dette ene huset. En mannsperson har status som siktet, sier politiadvokaten.

– Det mest alvorlige i saken er tilfelle av sanking av egg. Hele reir er tømt. Det er særlig skadelig, sier Sand, som mener at det kan rammes av straffelovens paragraf om grove miljølovbrudd.

PLYNDRET REIR: – Det mest alvorlige i saken er sanking av egg. Hele reir er tømt. Det er særlig skadelig, sier politiadvokat Amund Sand. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

– Slik vi forstår regelverket, er det ikke tillatt å ha eggsamlinger i Norge, med mindre man har lisens(er) fra Miljødirektoratet. I denne saken har siktede ingen lisenser, sier politiadvokaten.

Mange rødlistede arter rammet

– Siktede har selv klassifisert til sammen 16 arter som er omfattet av rødlisten. Altså, arter med status kritisk truet, sterkt truet og sårbar, sier politiadvokat Sand.

EGG PÅ EGG: – Vi har hatt informasjon om at sånt som dette foregår, men aldri sett slike saker med sånt omfang i Norge før, sier Amund Sand. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

Det finnes også rødlistede arter i siktedes samling som er ervervet på annen måte enn egen sanking.

– Antall og kategorier her kan jeg ikke nå gi noe sikkert svar på, sier Sand.

To sakkyndige er oppnevnt for å sjekke siktede sine egne artsfastsettelser.

Her kan du se noen av artene som skal være rammet:

Vipe, kritisk truet. Fiskemåke, sårbar. Gråmåke, sårbar. Ærfugl, sårbar. Hønsehauk, sårbar. Grønnfink, sårbar.

Fuglene forsvinner

Lederen ved Økokrims miljøkrimenhet mener sakene er spesielt viktig å følge opp siden mange fuglearter er truet av utryddelse.

Siden tusenårsskiftet er halvparten av fuglene i kulturlandskapet blitt borte, påpeker Høviskeland. Bestander i fuglefjell kan de siste 50 år ha gått ned med opp mot 75 prosent, viser beregninger gjort av NINA og Artsdatabanken.

Det er snakk om mulige brudd både på naturmangfoldloven, viltloven og straffelovens paragraf 240, som favner alvorlig miljøkriminalitet mot arter truet av utryddelse.

TOMT SKALL: – De sprøyter inn kjemikalier, slik at innholdet løser seg opp og renner lett ut. Det bores en hull midt på egget for å få ut innholdet, forteller politiadvokat Amund Sand. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

– Det er lite rettspraksis på området. Generelt er lovgivningen vesentlig skjerpet de senere år, og det er fulgt av rettspraksis, sier Høviskeland.

Ber folk melde fra

Hovedregelen i dag er at det ikke er lov å samle fugleegg. Heller ikke å oppbevare. Kjøp og salg vet politiet ikke nok om.

– Omsetting av egg kan være en driver for slik høsting. Det vil vi forsøke å finne ut av gjennom etterforskningen, sier Høviskeland.

ALVORLIG: – Vi mener å ha avdekket et nettverk, sier Økokrims miljøkrimsjef Hans Tore Høviskeland. Foto: Eivind Molde / NRK

Politiet har også samarbeidet med Statens naturoppsyn.

– Vi ønsker å rydde opp i eggmiljøet. Dette for å avskrekke mot fremtidig høsting. Vi vil ha eggsamling vekk fra markedet, sier Høviskeland.

I tillegg til beslaget i Trøndelag politidistrikt er det saker i Møre og Romsdal, Vest, Sør- Vest, Øst, Agder, Nordland og Troms politidistrikt.

Nå ber lederen av Økokrims miljøkrimenhet folk som ferdes i naturen om å følge med.

– Saken viser at dette foregår i hele Norge, fra kyst til fjell. Det finnes personer som har interesse av å tømme reir fra alle mulige fuglearter, inkludert fra de som er truet av utryddelse. Det er viktig at folk som ser noe mistenkelig melder fra til lokalt politi eller Statens naturoppsyn.

Samlet egg siden barndommen

SAMLET LENGE: Den siktede i Trøndelag har ifølge forsvarer hatt interesse for fugleegg siden barndommen. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

Kristina Jørgensen er forsvarer for siktede etter det omfattende eggbeslaget i Trøndelag. Hun opplyser at klienten har erkjent en del av forholdet. Advokaten påpeker at saken er komplisert og fortsatt etterforskes.

Ifølge forsvarer Jørgensen er det ikke klart hvor stor del av samlingen som stammer fra ulovlig aktivitet.

– Siktede har samlet egg i årevis, påpeker forsvareren, helt fra han var barn.