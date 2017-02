Bernhoft til ByFest Stjørdal

Årets spellemann i 2012, som i tillegg har vært nominert til en Grammy for beste R&B album med «Islander» i 2014, tar turen til Stjørdal 19. august. Bookingansvarlig Ole Ivar Teigen er godt fornøyd med avtalen.

– Vi har fått en eksklusiv avtale med Bernhoft and The Fashion Bruises. Stjørdal er det eneste stedet han skal spille i Trøndelag, så vi håper derfor at vi når et bredt publikum.

Alternativ til Pstereo

Artisten Mø på Pstereo i 2014. Foto: Hans H. Bjørstad

ByFest Stjørdal foregår samtidig som Pstereo i Trondheim, men Teigen understreker at de to arrangementene ikke konkurrerer med hverandre.

– Vi har ikke et samarbeid med Pstereo på papiret, men vi har et ulikt artistutvalg, og ønsker derfor å være et alternativ for publikum, forklarer han.

Tanken bak å sette byfesten til samme helg som Pstereo, skal være at Stjørdal og Trondheim skal utfylle hverandre ved å tilby forskjellige ting.

– Vi må tenke på publikum, og vi må tenke variasjon, sier han.

Stjørdal i ny bydrakt

Flere av de kjente arrangementene som Stjørdalsdagene og Stjørdalsmartnan vil nå gå under det samme navnet «ByFest». Dette er en del av den naturlige byutviklingen til Stjørdal, og med en park som rommer flere tusen mennesker er de klare for å løfte Stjørdal videre.

I denne parken skal det for første gang settes opp en scene på størrelse med de store festivalscenene under byfesten i august. Foto: Erling Skjervold

Halsen musikkorps har vært arrangører for Stjørdalsdagene i august hvert år frem til nå, men fra og med i år er arrangementet slått sammen med ByFest.

– Dette blir en veldig, veldig bra løsning, sier leder i Halsen musikkorps, Barth Kriens.

F. v. Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, leder i Halsen musikkorps, Barth Kriens og kultursjef i Stjørdal, Jarle Førde. Foto: Magnar Brandseth / NRK

Kultursjef i Stjørdal, Jarle Førde, forklarer at byfesten blir en musikalsk godtepose på Trøndelags flotteste utearena.

– Vi lover at alt rundt også skal bli like bra. Det blir mye spennende street-food, godt drikke, dans og mye moro, sier han.

Variert artistutvalg

I tillegg til en tretimers konsert med Bernhoft and The Fashion Bruises, kommer det norske bandet Violet Road, og trøndelags største operagalla skal holdes i parken torsdag 17. august.

Pop/rock-bandet Violet Road skal også spille under byfesten i Stjørdal i august. Foto: Bjørn Opsahl

– Målet er at dette skal bli en folkefest uten like, og derfor vil vi holde billettprisene lave. Det er første gang vi setter opp en så stor scene i den nye byparken, så dette gleder vi oss veldig til, sier Teigen.