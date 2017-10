Ber staten dekke utgifter til utgravinger

I dag risikerer bøndene å sitte igjen med regningen på mange hundre tusen kroner om de skal bygge nytt fjøs. Fortidsminneforeningen viser til at nær alle som klager til departementet får avslag, og frykter at bønder kan la være å rapportere om funn.

Lovpålagt plikt

– Vi forutsetter at bønder som andre melder fra om funn. Det er en lovpålagt plikt, men om staten i større grad tar regningen, så eliminerer man risikoen for at terskelen for å melde fra skal gå opp, sier generalsekretær Ola Fjeldheim til avisa Nationen.

Fortidsminneforeningen er en frivillig organisasjon som jobber for at flere kulturminner skal bli tatt vare på.

700.000 kroner

Et ungt bondepar fra Sola fikk nylig beskjed om å betale 700.000 kroner for arkeologisk registrering og utgraving før de får bygge nytt fjøs.

– Prinsippet om at næringsdrivende må dekke kostnaden for sikring av kulturminner, mener vi i utgangspunktet er rimelig, men vi mener at staten bør strekke seg lengre for å dekke regningen til bøndene i slike saker, sier Fjeldheim.