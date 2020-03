– Vi ber om at alle bevegelser over kommunegrensen begrenses til det absolutt nødvendige. Det vil si at kun bevegelser som har betydning for folks helse og samfunnskritiske funksjoner er unntatt. Nødvendig varetransport inn og ut fra Frosta kan gå som normalt.

Det skriver Frosta kommune i en pressemelding.

Helsedirektoratet har tidligere sagt at de vurderer å innføre såkalte røde soner i Norge, i områder der det er mange smittede per innbygger.

Røde soner er tidligere innført i Italia. Her nektes folk både inn- og utreise.

22 innbyggere er smittet. Det er den kommunen i Norge med flest smittede opp mot antall innbyggere.

– Vi er vel hakket før vi stenger hele bygda, sier kommunelege Arne Bye.

Antar store mørketall

Bye sier at det er stor sannsynlighet for at mørketallene er store i kommunen.

– Det reelle antallet 22 antas å være langt høyere. Vi har dessverre ikke kapasitet å teste alle som burde blitt testet. Det er en svært uoversiktlig situasjonen, sier Bye.

Ordfører Frode Revhaug sier de nå jobber med å informere innbyggerne på best mulig vis.

– Vi kommer til å sende ut mer informasjon i løpet av dagen hva dette vil si for folk på Frosta, sier Revhaug.

REISEFORBUD: Ordfører i Frosta, Frode Revhaug, kaller tiltaket et rent reiseforbud. Foto: Morten Andersen / NRK

Satt krisestab

Frosta kommune har bare 2600 innbyggere.

Frosta kommune har satt krisestab og jobber fortløpende med tiltak.

Kommunehuset stenges i dag, og kun ansatte har tilgang.

I tillegg ber de om at organisasjoner, lag og foreninger samt private stopper alle sosiale aktiviteter. Dette gjelder trening, sosiale lag, bursdager og lignende.

De ber også om at kontakt mellom husstander begrenses.

– Hold minimum 2 meter avstand til hverandre. Vær nøye med håndhygienen, skriver Frosta kommune i pressemeldingen.

Sel kommune hardt rammet

Sel kommune i Gudbrandsdalen er en av kommunene som er hardest rammet av koronaviruset.

Kommunen har rundt 5700 innbyggere, nå er 1000 av dem i karantene. Og tallet på smittede stiger dag for dag.

– Det har vært veldig hektisk den siste uka, med mye jobb og lite søvn, sier kommuneoverlege i Sel, Therese Renaa.