Bendtner risikerer å havne i retten

Nicklas Bendtner etterlyses av tyske myndigheter. Det er nærmere et år siden RBK-spissen forlot Wolfsburg til fordel for Nottingham Forest. Men Wolfsburg kommune har ikke gjort seg ferdig med 29-åringen. Ifølge Wolfsburger Nachrichte har Bendtner blitt etterlyst på bakgrunn av to forhold som omhandler biler som eies av dansken, skriver Bild.