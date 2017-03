Bendtner klar for RBK

Rosenborg har signert den tidligere Arsenal-spissen Nicklas Bendtner (29). Det melder rbk.no. – En fantastisk signering for oss og for norsk fotball. At en sånn profil kommer til Rosenborg og Eliteserien må vi være stolt av, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til avisa.