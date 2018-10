Bekymret for kyrne når 32 jagerfly skal suse over dem

Bonde Marit Kviseth er spent på hvordan husdyrene på Byneset vil takle den store Nato-oppvisningen 30. oktober.

Da inntar tusen soldater halvøya sør i Trondheim. Den såkalte DV-dagen byr på smell, røyk og krigsfartøy til sjøs, på land og i lufta. Også under generalprøven dagen før er det ventet høyt støynivå og mye aktivitet.

Oppvisningen er en del av «Trident Juncture» – den største Nato-øvelsen i Norge etter den kalde krigen.

Blir skremt av kun ett jagerfly

Bondelaget har anbefalt alle bønder både på Byneset i Trondheim og i nabokommunene om å holde husdyrene i fjøs for å skjerme dem fra krigsoppvisningen. I tillegg ber de alle gårdbrukere være hjemme for å passe på dyrene.

Kyrne til Marit Kviseth er av rasen urfe, og går ute året rundt. Hun har bare en liten garasje hvor hun kan gi dem ly.

– Stenger jeg dem inne, er jeg redd de begynner å skade seg selv fordi det er for liten plass. De er ikke vant til å være innendørs og vil derfor ikke føle seg trygge.

Hun sier det er utfordrende å hanskes med rakettene nyttårsaften. Hvordan desibelnivået blir under DV-dagen, kan hun vanskelig forestille seg.

– Jeg vet kun hvordan det er når ett jagerfly suser over oss. Bare dét er mye støy, sier hun.

Forsvaret og Nato har invitert 367 VIP-gjester til krigsøvelsen på Byneset i Trondheim kommune. Nato-sjef Jens Stoltenberg og flere regjeringsmedlemmer er blant dem. Gjestene skal få med seg det hele fra denne tribunen. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Kan få konsekvenser for produksjonen

Under krigsøvelsen 30. oktober vil både F16- og F35-fly komme i bølger over himmelen – fra fjorden og inn over jordene. De har tillatelse til å fly helt ned i 61 meters høyde.

Ifølge Jon Gisle Vikan, organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag, vil økt støynivå være kritisk for landbruket på flere måter.

– Det verste for storfe og sau, er at de kan skade seg selv. Melkekyr og høns vil kunne få lavere produksjon både de aktuelle dagene og i dagene etter. Men det er også et stort problem når det kommer til dyrevern. Vi skal ikke skremme dyr.

Bondelaget har lenge savnet detaljert informasjon fra Forsvaret. De ønsker å ta forholdsregler for å passe på dyrene. Vikan reagerer på at Forsvaret har tatt lite initiativ til samarbeid. Det skal også ha vært svært vanskelig å komme gjennom på kontakttelefonen.

– Dette er ikke snakk om engangsstøy, men vedvarende støy – det vil vare i over en time. Det har vi ikke erfaringer med.

Forsvaret: – Vi har gitt god informasjon

Først etter at NRK konfronterte Forsvaret med kritikken fra Bondelage rett før helga, kom Forsvaret med mer detaljert informasjon om antall fly og flymønster under DV-dagen.

Oberst Eystein Kvarving mener Forsvaret har gitt god informasjon til de som blir berørt fra starten av.

– Vi har tatt direkte kontakt med dem, og gitt god informasjon på nettsidene våre, sier Kvarving.

Han viser også til at Forsvaret holdt folkemøte på Byneset 4. oktober. Dette gjorde de for å forberede lokalbefolkningen på det som skal skje.

Marit Kviseth kommer til å sette ekstra strøm på gjerdene under DV-dagen. I tillegg vil hun være hjemme for å følge med på dyrene.

– Og for å kose med dem og gi dem noe godt på forhånd, sier Kviseth.