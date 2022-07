Bekrefter Bieber-konsert i Trondheim

Arrangøren av Justin Bieber-konserten i Trondheim bekrefter til NRK at det blir konsert 7. august i år. De har vært i kontakt med artistens management. Det har vært usikkerhet om konserten kunne gjennomføres etter at artisten tidlig i juni fortalte at han er rammet av en sykdom som midlertidig lammer deler av ansiktet, og av den grunn var tvunget til å sette ned tempoet og avlyse flere konserter.