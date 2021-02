Bekrefter at amerikanske bombefly utplasseres i Norge

– Flyene kommer i februar, avhengig av hvor lang tid det vil ta å komme gjennom forberedelser for mannskap, blant annet med tanke på smittevern og korona, sier sjef for 132 Luftving ved Ørland flystasjon, Øivind Gunnerud.

Dette blir første gang i nyere tid at amerikanske bombefly utplasseres ved en norsk flybase.

Luftforsvaret har øvd sammen med amerikanske bombefly i norsk luftrom tidligere, men det har vært bare i lufta. Nå skal flyene være stasjonert på Ørlandet en tid framover.

– Flyene skal være her en måneds tid, men det kan bli kortere eller lengre. Alt etter hvordan dette forløper, sier Gunnerud.

Professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, mener Norges sjanser for å bli en slagmark for USA og Russland øker jo mere amerikanerne benytter seg av norsk jord.

Har visst om dette en tid

Ørland flystasjon fikk varslingsordre en stund før jul, om at de skulle ta imot flyene.

– Det er jobbet med dette på flere nivåer, sier Gunnerud.

Ut over dette ønsker han ikke å kommentere hvor lenge planene har eksistert.

I en pressemelding skriver Forsvaret at: «1. og 2. februar ankommer ca. 200 amerikanske soldater Ørlandet militære flystasjon for å forberede kommende samtrening mellom amerikanske fly av typen B1 og norske styrker. De amerikanske flyene vil ankomme på et senere tidspunkt. »

Gunnerud ønsker heller ikke å gå inn på akkurat hva det er flyene skal gjøre den tida de er her, annet enn at luftforsvaret sin rolle er å øve sammen med bombeflyene og å understøtte dem.

Det er ikke unaturlig å tro at den nye jagerflytypen F-35 vil bli brukt til dette, men Gunnerund ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte.

F-35 JAGERFLY VED ØRLAND: Det er naturlig å tro at de norske F-35 vil bli brukt til å øve sammen med de amerikanske bombeflyene fra Ørland flystasjon. Foto: Ingrid LIndgaard Stranden / nrk

Ørland har lang erfaring i å øve med alliansepartnere, som for eksempel med AWACS overvåkingsfly som til vanlig er stasjonert i Tyskland.

Han bekrefter at det er spesielt at amerikanske bombefly nå skal øve ut fra Ørland som flybase.

– Det er ikke normalen at de kommer hit og opererer herfra, sier han.

Ordføreren er positiv

Ordfører i Ørland kommune, Tom Myrvold, sier kommunen har sett på særlig to dimensjoner ved at flyene og mannskap kommer til Ørland.

Det ene gjelder smittevern. Her mener kommunen de har god kontroll og gode rutiner.

Det andre dreier seg om oppmerksomhet og det sikkerhetspolitiske aspektet ved at bombeflyene kommer.

– Vi har ingen betenkeligheter. Vi føler oss godt informert og ivaretatt. Vi er vant til at det foregår alliert trening fra flybasen, sier Myrvold.