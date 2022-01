Grensene er åpne, men pasienter får ikke dra på behandlingsreise til Syden

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vinteren blir ekstra lang for mange med hudsykdommer, revmatiske diagnoser og muskel- og skjelettlidelser.

Alle grenseoverganger til og fra Norge er åpnet, og solhungrige nordmenn flokker til det forjettede land Syden.

Men Seksjon for behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus (OUS) avlyste nettopp alle sine reiser. Begrunnelsen er det høye smittetrykket i Norge og i Spania. Foreløpig gjelder kanselleringen til midten av mars.

– Jeg er veldig lei meg på vegne av de som nå trodde de endelig skulle få et viktig behandlingsopphold. Jeg er skuffa og bekymra for pasientene, sier Mari Øvergaard, generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet.

NRK har snakket med en av pasientene som var forespeilet tur i februar. Han har psoriasisutslett på opptil 50 prosent av kroppen om vinteren.

– Jeg ble kjempeglad da jeg fikk innvilget tur. Nå er jeg rett og slett forbannet.

Mottakeren av dette brevet hadde gledet seg til få behandlet sin psoriasis på Gran Canaria i februar. Foto: Privat

– Handler ikke bare om en sydentur

Årlig reiser om lag 2400 pasienter på en behandlingsreise til utlandet. Individuell og tilrettelagt behandling i varme strøk er et viktig tilbud for mange. Nå har alle slike reiser stått på vent siden pandemiutbruddet i mars 2020.

– Dette handler ikke om en sydentur, eller at man mister en ferie. Det handler om at man har mistet et veldig viktig og godt behandlingstilbud. Og det i en periode hvor også andre behandlinger har vært tatt vekk, sier Øvergaard.

Hun sier de har snakket med helsemyndighetene flere ganger om at dette er nødvendige reiser.

– Og vi mener jo at hvis det er greit å reise for folk flest, så bør vi klare å få til behandlingsreiser på en trygg og god måte.

Pasientene går enda en gang glipp av et fullverdig, tverrfaglig behandlingstilbud, sier Mari Øvergaard i Psoriasis- og eksemforbundet. Foto: PEF

OUS: Må vurdere logistikk og risiko

Beslutningen om avlysing ble tatt i avdeling for utenlandskontor og behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus, etter vurdering av situasjonen på behandlingsstedene de skal sende pasienter til. Det sier leder for Seksjon for Behandlingsreiser, Hilde Mogan.

– Helsevesenet i de landene vi sender pasienter til har slik situasjonen er nå et høyt smittetrykk og presset kapasitet. Våre pasienter er kronikere og flere kan få behov for sykehusbehandling dersom det oppstår et smitteutbrudd i en gruppe som skal bo og trene såpass tett.

Hun synes ikke det er et paradoks at pasientene likevel kan velge å reise til Spania privat.

– Det er stor forskjell på at enkeltpersoner selv kan velge å ta en risiko, og når vi skal ha ansvaret for alle i en gruppe med tanke på reise, opphold, behandling og eventuelt beredskap i tilfelle smitteutbrudd.

Mogan sier de ønsker å igangsette tilbudet om klimabehandling så fort det er vurdert at det er tilstrekkelig sikkert og logistisk mulig, og at de håper det vil skje i løpet av relativt kort tid.

Behandlingen gjør at mange greier å stå i jobb

Øvergaard sier hun har fått mange reaksjoner fra sine medlemmer. De er fortvilet, og lurer på hvorfor de ikke kan reise på en organisert tur i regi av det offentlige helsevesenet, når de kan sette seg på et fly og reise privat.

Generalsekretæren understreker at det er behandlingen i Spania som gjør at mange av pasientene klarer å fungere og å stå i jobb resten av vinteren.

– Men hva er forskjellen på å være med på en organisert reise, og det å ta en privat sydentur?

– Behandlingsreiser til utlandet handler ikke bare om å tilbringe noen uker i sol og varme, selv om det er en viktig del av det. Det innebærer også trening, kosthold og opplæring i sykdommen.

Det handler om å være en del av et fellesskap.

– Det er ikke alltid kjempegøy å ligge på en strand dekket av psoriasisutslett. Men på en behandlingsreise er du sammen med veldig mange andre som ser ut som deg.

Psoriasispasienten NRK snakket med sier vinteren nå blir tøff. Lysbehandling hjemme i Norge hjelper ikke.

– Det er bare å hente frem støvsugeren for å ta psoriasisen.

Klimabehandling er viktig for psoriasispasienter, men også for mennesker med kroniske hudsykdommer samt revmatiske diagnoser og muskel- og skjelettlidelser. Foto: Wikipedia Commons