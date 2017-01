Befølte kollega – må betale 15 000 kroner i bot

Den tidligere brannlederen skal ha befølt den kvinnelige brannkonstabelen på studietur i Polen i mars i 2015.

Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

Dømt i tingretten

Dommen ble avsagt i Sør-Trøndelag tingrett i august i fjor. Den gangen ble han også dømt for seksuell handling uten samtykke mot en kvinnelig brannkonstabel.

Politiadvokat, Charlotte Aspehaug, er fornøyd med lagmannsrettens dom. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Mannen anket dommen, og ble nå dømt i Frostating lagmannsrett til å betale 15 000 kroner i bot.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med lagmannsrettens dom, og vi mener at lagmannsretten har foretatt en korrekt vurdering av saken, sier politiadvokat i Sør-Trøndelag politidistrikt, Charlotte Aspehaug, til NRK.

Mente at det var en spøk

Under rettssaken i fjor hevdet tiltalte i retten at han kun strøk den kvinnelige brannkonstabelen innenfor bukselinningen og at det hele var spøk og tull. Kvinnen hevdet det var beføling under undertøyet.

Forsvarer Torfinn Svanem mente det ikke var tilstrekkelig bevis for at tiltalte hadde utført handlingen, og at den fornærmede hadde på for stram bukse til å bli antastet under klærne.

– Tiltalte har nektet for å ha utført den handlingen som tiltalen beskriver, sa forsvarer Svanem etter rettssaken i fjor.