Bedre tider for ferske teknologibedrifter i Trondheim

NTNU Accel huser 36 ferske teknologibedrifter. Mange springer ut ifra teknologimiljøene ved NTNU og SINTEF.

Nå har de invitert 10 av de største bedriftene i Norge til å møte 25 oppstartsbedrifter.

– Vi gjennomfører 65 møter i løpet av 2,5 timer, sier daglig leder i NTNU Accel, Haakon Skar.

Speeddating

– I løpet av 15–20 minutter får selskapene avklart om det er felles interesse for et oppfølgingsmøte og videre kontakt.

Speeddating om den teknologiske framtida med andre ord.

Daglig leder i NTNU Accel Haakon Skar sier samarbeidet om kompetanse, finansieringsmiljø, kunsten å drive butikk og deling av teknologi har gjort at flere ferske teknologibedrifter er på banen nå enn før og at flere klarer seg bra Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

På NTNU Accel går små nystartede selskap fra å være en ide til å bli en arbeidsplass med produkter å selge. Her får de hjelp til å forstå hva markedet trenger og hvilke utfordringer som venter, og de får kontaktnett.

– Vi drar inn ekspertise for å få svar, og vi har et nettverk av investorer, sier Skar.

Viktig erfaring

Runar Kjølle Nilsskog arbeider med å utvikle mikrofoner som kan plukke ut detaljer i et stort lydbilde, og høyttalere som kan gi samme lydkvalitet over alt i rommet. De ser ut som takplater. Da kan en utbygger kan være god å ha på laget. Speeddating hjelper i så måte.

Runar Kjølle Nilsskog lager lydsystemer som kan gjøre det lettere å oppfatte lydbilde selv om hørselen er dårlig eller støyen er høy. Han priser samarbeidet Foto: Lars erik Skjærseth / NRK

Han liker samarbeidet og inkubatoren han både får fra og gir til.

– Jeg kan fortelle om mine erfaringer og jeg vet at kunnskapen jeg får og kontaktene jeg møter her gjøre veien til salg for oss lettere, sier han.

Jakob Vennerød lager også mikrofoner. Han vil revolusjonere stemmestyringsteknologien.

– Vi arbeider med det samme, men ikke helt det samme. Det at en oss lykkes betyr at det er større sjanse for at begge lykkes, sier Nilsskog.

Trondheimsmodellen

– Jeg vil si at vi har lyktes med å få finansiert opp de gode selskapene, sier han.

De 18 bedriftene som var her i fjor skaffet 150 millioner kroner. Mange av dem har flyttet ut og fungerer fint. ​

– Flere starter enn før og flere klarer seg.

Åse Straume er inkubatorleder ved NTNU Accel sier Trondheimsmodellen handler om å bidra til hverandres suksess og unne hverandre suksess Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Måten vi drifter inkubator på er etter Trondheimsmodellen. Her er ingen rådgiver med taksameter. Vi inviterer folk som har lyst til å bidra til innovasjon, sier Skar.

De mener det gir frukter.

– Ekspertene kommer for å diskutere hva som er viktig for dem. De drar inspirert herfra, og de legger igjen viktig kunnskap.

– Det er en vinn-vinn situasjon, sier inkubasjonsleder Åse Straume.

– Trondheimsmodellen handler om å bidra til hverandres suksess og unne hverandre suksess, sier hun.