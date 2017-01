Bedragerisiktet nekter

Styreleder, Jonas Voldhagen Myrvold, i katalogselskapet Nummeropplysninga AS avviser at han har ledet et svindelselskap. Det skriver Adressa.no. I midten av oktober i fjor ble Myrvold pågrepet av politiet og siktet for grovt bedrageri og grovt underslag gjennom katalogselskapet Nummeropplysninga AS i Trondheim.