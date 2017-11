Beboere evakuert fra bygård i Trondheim

– Tolv beboere er evakuert, melder politiet på Twitter.

Begynte å brenne på restaurant

Kjøkkensjefen på restauranten Graffi sier til Adresseavisen at de varslet brannvesenet klokken 18.46.

- Vi oppdaget flammer på kjøkkenet, i taket. Vi antar at det var i ventilasjonsanlegget, sier kjøkkensjefen like etter klokken 19.

En av eierne, Roger Stokbakken, sier til NRK at han dro til restauranten med en gang han fikk høre om branntilløpet.

Alle gjestene ble evakuert på grunn av røykutvikling.

– Det siste jeg har fått høre er at gjestene kan få hente gjenstandene sine i restauranten i 21-tida, forteller han.

Han sier at det er veldig skummelt når det meldes om brann.

– Det viktigste er at ingen er skadet, sier Stokbakken.

Restauranten Graffi ble stengt etter at de oppdaget flammer i taket på kjøkkenet lørdag kveld. Foto: Stein Lorentzen/NRK

Gjennomsøker bygg

Brannvesenet opplyser at de har oversikt over hvor det brenner.

– Det er røykspredning, men ikke synlige flammer fra et ventilasjonsanlegg. Vi leter etter hvor røyken kommer fra, sier vaktleder på 110-sentralen, Roger Gjersvold til NRK.

Han forteller at det har vært et branntilløp i ventilasjonsanlegget i bygningen. Her er det både leiligheter og et næringsbygg.

Brannmannskaper er i ferd med gjennomsøk av bygningen.

– Brannmannskaper har kontroll på brannen og det luftes ut, sier oppdragsleder i Trøndelag politidistrikt, Lars Letnes.

Ifølge politiet har det vært litt trafikk-kaos i forbindelse med brannen i Idungården.

NRK oppdaterer saken.