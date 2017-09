Båtvraket fra Kattmarka kan bli stilt ut for publikum

Det vakte stor oppsikt da pensjonisten Ivar Amundsen (72) og en kamerat gravde fram det åtte meter lange vraket i sommer. De mente det kunne være ei jekt fra 1600-tallet.

Forskning og formidling

Denne uka ble vraket dekket til med en duk, og torv og leire. Dette for å hindre ytterligere nedbryting av treverket i båten.

– Nå legger vi en plan for hvordan vi skal håndtere dette videre. Målet er å få tatt opp båten og vist den fram. Både for forskning og for formidling til publikum, sier arkeolog Fredrik Skoglund ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Arkeologene har også tatt prøver fra båten for å finne ut hvor gammel den er, og for å fastslå hvor den ble bygd.

Arkeolog Fredrik Skoglund ved NTNU Vitenskapsmuseet.

– Dette arbeidet er vi ikke ferdig med ennå, men det er et veldig spennende funn, sier Skoglund til NRK.

NTNU vil ta vare på båtvraket i Kattmarka og vise det fram for publikum. Foto: Ivar Amundsen

Båtbygger fra Rissa

NTNU Vitenskapsmuseet er nærmest nødt til å gjøre noe med den spesielle båten som har vakt sånn oppsikt. Tidligere denne uka var båtbygger Einar Borgfjord fra museet Kystens Arv i Namsos for å se på båten.

– Det ser ut som ei klinkbygd jekt, og det er interessant for oss. Vi jobber nå med å bygge opp ei klinkbygd jekt ved museet, og det er sparsomt med opplysninger om slike båter. De som kunne faget er gått bort, og det finnes ikke tegninger. Derfor er det veldig interessant når det dukker opp en slik gammel båt, fortalte Borgfjord til NRK.

Båten ble gravd fram i sommer, og ligger like utenfor rasstedet i Kattmarka ved Namsenfjorden. Foto: Ivar Amundsen

Ingen var like

Arkeolog Fredrik Skoglund ved NTNU sier det er stor interesse for gamle båter.

– Det er flere museer med forskjellig kunnskap om båter langs kysten. Det spesielle var at ingen av disse båtene var like. Hver og en båt har sin egen identitet. Om en båtbygger lagde ti båter, var det ingen som ble helt like, sier Skoglund.

Båtvraket i Namsos er forsterket med en ekstra kravelhud. Sikkert for å tåle isgangen i fjorden.

– Halvparten av båten er borte, og vi vet ikke hva som har skjedd. Men en gang i båtens levetid er den forsterket for å kunne tåle mer, og for å forlenge bruken av den, sier Skoglund.