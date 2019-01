Det var i fjor Fjelnset var nær døden mens han ventet på ny lever. Ventelista for organer er lang og håpløsheten meldte seg for trondheimsmannen.

– Jeg ba legene om å gi meg en sprøyte for å avslutte livet mitt, jeg var så dårlig at jeg ikke orket tanken på å leve med så mye smerte i den lange tiden det kunne ta å få et nytt organ, sier Bastian Fjelnset.

Overlege og seksjonsleder på Sykehuset i Vestfold, Stig Arne Kjellevold, sa til NRK tidligere i januar at han ønsker en lovendring når det kommer til organdonasjon. Bastian er enig i dette, og synes at man heller kan reservere seg mot organdonasjon, i stedet for at man aktivt må melde seg som donor.

Tøff kamp

Selv kjempet han en åtte måneder lang kamp med alvorlig vekttap og mye smerter da leveren ikke lenger fungerte som den skulle. På grunn av en medfødt leversykdom visste han at en operasjon for å få nytt organ kom til å bli utfordrende.

Han forteller at det er takket være en samtale med onkelen at han bestemte seg for å prøve.

– Det gikk en ganske stor faen i meg når jeg endelig hadde bestemt meg for at dette skulle gå.

Fjelnset ønsker at det blir større fokus på hvor stor forskjell det kan gjøre i mennesker sitt liv om flere hadde vært organdonor. Ved å fortelle sin historie håper han å kunne hjelpe flere.

SYNLIGE ARR: Å skifte i garderoben på treningsstudioet og vise fram arr fra to store operasjoner var noe Fjelnset ville få overstått med en gang han ble utskrevet fra sykehuset. Foto: Sunniva Moum Danielsen / NRK

– Hvis jeg kan få én person til å bli donor, så har jeg fått gjort noe fornuftig. Om jeg også kan hjelpe noen som står på venteliste for et nytt organ som synes det virker håpløst å skulle klare å kjempe den lange kampen, ved å vise at det er mulig å komme tilbake til et fullverdig liv. Da er jeg fornøyd.

Ønsker debatt

Tall fra Oslo universitetssykehus viser at antall personer som venter i donorkø har økt mye de siste årene. Overlege Stig Arne Kjellevold mener dette er grunnen til at det er så viktig å åpne debatten rundt organdonasjon.

Antall pasienter på venteliste 31.desember 2018 2009 2018 Hjerte 11 15 Hjerte og lunge 1 0 Dobbel lunge 49 43 Singel lunge 5 0 Lever 12 34 Nyrer 173 341 Nyre-pancreas 6 5 Pancreas (bukspyttkjertel) 0 17 Øy-celler 11 5 Nyrer totalt: 179 346

Han sammenligner situasjonen med mennesker som har kreft, en sykdom flere av oss er kjent med. Han tror det hadde vært mer åpenbart for flere å si ja til å være donor om det kunne reddet livet til mennesker med kreft.

– De aller fleste av oss har opplevd, eller vil oppleve, at noen man kjenner får kreft. Organdonasjon er derimot et mer ukjent tema for de fleste, sier han til NRK.

ENGASJERT: Overlege Stig Arne Kjellevold vil ha mer debatt rundt organdonasjon. Foto: Anette D. Stensholt / NRK

På spørsmål om hvordan responsen har vært etter hans uttalelse rundt temaet, kan han fortelle at den har vært utelukkende positiv.

– Jeg har tidligere fått noen negative tilbakemeldinger når jeg har uttalt meg i media, denne gangen har responsen vært positiv fra alle hold, forteller Kjellevold.

Forstår at noen sier nei

Selv om Bastian ønsker flere organdonorer, forstår han hvorfor noen velger å si nei når de har mistet en de er glad i og får spørsmål om organdonasjon. Derfor mener han at en endring i loven vil gjøre at de ikke trenger å ta denne avgjørelsen.

– Å stå midt oppi en tragisk situasjon der man må si ja eller nei til om en av dine kjære skal gi bort organer for å kunne hjelpe andre når du akkurat har mistet noen du er glad i, det må være utrolig vanskelig. Jeg forstår at det er lettere å si nei.

TV-stunt ga stor respons

I en episode av Nytt på nytt som ble sendt fredag 11. januar, demonstrerte programleder Bård Tufte Johansen hvor lett det er å registrere seg som organdonor.

Direktoratet for e-helse registrerte nesten 25.000 nye digitale donorkort etter sendingen. Pågangen ble så stor at nettsiden til Stiftelsen Organdonasjon ble overbelastet og brøt sammen.