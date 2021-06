Barsjef reagerer på skjenkestopp – mener man bør forby alkoholsalg i butikken i stedet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Å forsøke å stoppe smittespredning på hjemmefester med å stenge ned utelivet, blir litt som å forby fyring i peisen for å forhindre skogbrann, men fortsatt tillate salg og bruk av engangsgrill, sier Ellinor Sørvig.

Hun er barsjef på Lager 11 i Trondheim. Etter godt og vel et år med restriksjoner som har ført til stadige permitteringer og nedstenginger i serveringsbransjen, har hun sett seg lei av tiltak hun mener treffer feil.

Da Trondheim kommune mandag kveld valgte å innføre full skjenkestopp, som et av en rekke tiltak for å få kontroll på et pågående koronautbrudd, ble Sørvig mektig provosert.

Hun kaster derfor ut en brannfakkel og spør seg om politikerne heller ikke skulle ha vurdert å forby alkoholsalg i butikken i stedet.

– Jeg skulle ønske noen hadde turt å gjennomføre det eksperimentet, og rett og slett flytte lokasjonen for alkoholkonsumet, og se hva som hadde skjedd da, sier Sørvig.

PROVOSERT: Ikke la deg lure av smilet. Barsjef på Lager 11, Ellinor Sørvig, er oppgitt over det hun mener er tiltak som treffer på feil sted. Foto: Nils Heldal / Bennet

Indisk mutasjon

Trondheim har sett en kraftig vekst i smittetall etter 17. mai. Smittespredningen er stort sett et resultat av sosiale lag og festing.

Det er også mistanke om at den indiske varianten av viruset har spredt seg i studentmiljøet i trønderhovedstaden.

Sørvig stikker ikke under stol at smitte også har skjedd på utesteder, men samtidig vet man at fester i private hjem eller i parker kan være en minst like smittsom arena.

Hun henviser til at det samlet seg mengder med mennesker i parker i flere byer de siste dagene.

Natt til søndag var 2000 mennesker samlet på St. Hanshaugen i Oslo og natt til fredag måtte politiet avbryte en eksamensfeiring hvor opp mot 200 NTNU-studenter hadde samlet seg i nærheten av Gløshaugen i Trondheim.

– Folk ønsker å sosialisere, det kommer man ikke utenom. Men når de samler seg i hager og parker er det ingen som sørger for at de holder avstand, spriter hendene eller sier «nå bør du ta et glass vann», sier Sørvig.

– Hvis det er noen som har anledning til å gjennomføre godt smittevern, så er det jo utelivsbransen. Vi har folk på jobb som passer på.

Ikke vurdert å forby butikksalg

Akkurat det Sørvig poengterer ble også diskutert i formannskapet i Trondheim kommune, før de valgte å vedta den nye koronaforskriften mandag kveld.

– Skjenkestoppen fører ikke til at konsumet av alkohol vil opphøre. Har kommunedirektøren vurdert konsekvensen av at man flytter det fra steder hvor det er en viss kontroll, til min terasse, hvor det ikke har vært så mye kontroll i det siste? spurte Roald Arentz fra Rødt.

KRITISK: Rødts Roald Arentz var blant flere av kommunens politikere som stilte spørsmål ved om tiltakene er hensiktsmessige. Likevel ble den nye lokale forskriften vedtatt. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Også Elin Marie Andreassen (Frp) stilte spørsmål ved om kommunen hadde vurdert muligheten for å forby butikksalg av alkohol heller enn skjenking.

Til dette svarte kommunedirektør Morten Wolden at de ikke hadde gjort en slik vurdering, men om det skulle være aktuelt i Trondheim, måtte det være likt i hele regionen.

– Det er en viss risiko for at man oppsøker nabokommuner i stedet, sa han, og henviste til tilstandene i Sandvika, da Vinmonopolet hadde stengt i Oslo i januar.

Wolden henviste også til Oslo som et eksempel på et sted hvor skjenkestopp har vært et effektivt tiltak for å få ned sosialisering, som er kommunens hovedmål for å slå ned smitten.

Stenger ikke ned på Ikea

Barsjef Ellinor Sørvig mener på sin side at konsekvensene for hotell- og serveringsbransjen er uproporsjonalt høye.

Hotell Britannia i Trondheim varslet mandag at de måtte stenge dørene for fjerde gang, til tross for at de ikke har hatt et eneste smitteutbrudd der.

Samtidig har man oppdaget smitte i både byggevareforretninger og på Ikea, uten at de har behøvd å stenge ned, poengterer Sørvig.

– Der trenger ikke hele bransjen stenge ned, og det er ingen som går rundt og desinfiserer alle plukkvarene, sier hun.

FORSVARLIG: Barsjef Ellinor Sørvig på Lager 11 i Trondheim, mener det er langt mer forsvarlig å la folk nyte en øl på et serveringssted, heller enn å la folk drikke i parker. Foto: Bennet

Ifølge regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, er det mange i hotell- og serveringsbransjen som føler at de har vært alene i dugnaden om å bekjempe covid-19.

– Nå hadde mine medlemsbedrifter forventet at de skulle få være med på en nasjonal gjenåpning, og de skulle ønske at man fikk lov til å benytte godværet og få servere innenfor stramme og strenge rammer, sier han.

– I stedet blir det stengt, og dette vil ramme opp mot 2000 ansatte, som kommer til å være permittert i sommermåneden juni og i verste fall også lenger enn det.

RAMMER MANGE: Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, frykter mange og langvarige permitteringer i sommer. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Har blødd og blødd

Ellinor Sørvig presiserer at hun og de andre ansatte på Lager 11 er heldige, fordi de har et konsern med kapital i ryggen.

De har aldri trengt å stenge dørene, men samtidig har de hatt perioden hvor det nesten ikke har vært besøkende.

Spesielt når det er strenge tiltak og skjenkestopp, så er det så å si tomt.

– Nå har vi blødd og blødd og blødd. Når skal det ta slutt? spør hun.