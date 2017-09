Barnevernsansatte fikk råd fra dem som kjenner tjenesten aller best

Barnevernsproffene er en del av Forandringsfabrikken, en stiftelse som involverer unge som selv er eller har vært i barnevernssystemet, og som presenterer barnas kunnskap overfor ansatte, politikere og byråkrater.

– Utgjør en forskjell

Lulu, Kristina og Mia føler virkelig at de ble hørt da de gjestet Stjørdal tirsdag formiddag.

– Du føler virkelig at du er med og utgjør en forskjell. Det er veldig spesielt og godt for meg å bli hørt. Du ser at de lytter, sier Mia.

Fylkesmannen har de siste årene kritisert barnevernet i flere kommuner i Trøndelag fordi barna ikke har fått god nok hjelp.

Et av hovedbudskapene til barnevernet i dag er at de må lytte til det barna sier for å kunne sette inn riktige tiltak, og håpet er at barnevernsproffene skal kunne bidra til nettopp dette.

– De ansatte gjør sitt beste, men vi er her i dag for at barnevernet skal bli enda bedre, at og at det skal bli et trygt sted for barn, sier Lulu.

– Å kunne sikre at andre barn får det bedre og ikke oppleve ting som ikke er greit, gjør meg kjempeglad. Med denne jobben kan barn i barnevernet får det mye bedre, sier hun.

– Vår viktigste samarbeidspartner

Barnevernsleder Eli Bjøraas Weiseth i Levanger var blant tilhørerne tirsdag. Hun mener tiltaket med barnevernsproffer er særdeles viktig.

– Det er jo barna så skal få hjelp, så det er klart at det er viktig at vi hører hva de ønsker. De er den viktigste samarbeidspartneren vi har, sier hun.

Weiseth var mektig imponert av Lulu og de andre proffene.

– Det er fantastisk flott ungdom. De er modige! Å stå slik foran publikum er krevende for oss som er voksne og profesjonelle. Men de står her og gjør det så lett som bare det, sier hun.