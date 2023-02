Barneombudet frykter barn ikke har god nok rettssikkerhet i politiavhør

– Jeg håper og tror så små barn vil bli behandlet ganske annerledes i dag, men når det er sagt har vi i dag noen regler i straffeprosessloven som ikke gir mistenkte barn god nok rettssikkerhet.

Det sier barneombud Inga Bejer Engh.

Fredag ble det kjent at statsadvokaten i Trøndelag konkluderer med at tre gutter på 4, 5 og 6 år er uskyldige. De fikk skylda for dødsfallet til ei fem år gammel jente i Trondheim i 1994.

De tre guttene ble aldri dømt i retten, men ble utpekt som skyldige av politiet.

Mener barn bør ha krav på forsvarer

Barneombud Inga Bejer Engh mener dagens regler for politiavhør må endres. I dag er det slik at barn kan samtykke til ikke å ha forsvarer til stede.

– Det skjer fortsatt, også i alvorlige saker, at barn møter i avhør uten å ha forsvarer til stede, kanskje fordi de har samtykket til at det ikke er nødvendig. Det kan føre til at barn ikke forstår spørsmål de får eller at de misforstår.

– Kan det føre til falske tilståelser?

– Det kan det absolutt, det er noe av grunnen til at de skal ha forsvarer til stede. Det er jo for å sikre at den som mistanken er rettet mot får god oppfølging og rettssikkerhet i møte med politiet, sier Engh.

Hun mener Justisdepartementet må se på om det bør være en plikt å ha forsvarer til stede når barn avhøres i saker med et visst alvor.

– All den tid straffeprosessloven ser ut som i dag, så er det mulig at barn ikke får god nok rettssikkerhet når de er i avhør hos politiet. Det er justisministerens ansvar å ha en god straffeprosesslov som beskytter mistenkte barn på en helt annen måte enn det vi har i dag, mener barneombud Inga Bejer Engh.

Renvaskelse må få betydning

Fem år gamle Silje Marie Redergård ble funnet død øverst i en akebakke på Tiller i Trondheim. Bare ett døgn seinere ble tre gutter på 4, 5 og 6 år utpekt av politiet som ansvarlige for å ha mishandlet henne til døde.

Guttene ble i 1994 avhørt i form av samtaler med politiet, og det ble aldri gjort noe formelt avhør.

– Denne saken som det har vært mye oppmerksomhet rundt er en vekker. Det gjør at justisministeren må lage noen rettssikkerhetsgarantier for mistenkte barn, som er ganske annerledes enn i dag, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Hun sier at barn som er mistenkt for en straffbar handling, er i en svært sårbar situasjon. Da trengs det voksne, gjerne en forsvarer, som kan følge med på hva som skjer i avhørsrommet og sikre deres rettigheter.

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død? Drapet i akebakken 15. oktober 1994 ble fem år gamle Silje Marie Redergård funnet delvis avkledd, mishandlet og død i den våte nysnøen i en akebakke i drabantbyen Tiller. Dagen etter fortalte politimesteren i Trondheim at Silje ble mishandlet og etterlatt døende av tre lekekamerater på fire, fem og seks år. Tidligere på dagen skulle de i avhør ha fortalt om hvordan de selv eller vennene hadde brukt grov vold mot Silje. I dokumentarserien «Drapet i akebakken» har NRK Brennpunkt gått gjennom politidokumentene sammen med en rekke eksperter. Ekspertene konkluderer med at det ikke finnes tekniske bevis for at guttene sto bak ugjerningene mot Silje, og at de ble utsatt for ulovlige avhør og press. Ny etterforskning Etter å ha vurdert saken og det som kom fram i dokumentarserien, ba statsadvokaten politiet starte ny etterforskning. Renvasket 17. februar 2023 konkluderte statsadvokat Per Morten Schjetne med at de tre guttene, som i dag er i 30-årene, er uskyldige i drapet på Silje. Ny etterforskning har ikke avdekket hvem som drepte Silje.

Lettet over avgjørelse

De tre guttene som i dag er i 30–årene er svært lettet over å bli renvasket.

Advokat Sigurd Klomsæt har forsvart seksåringen. Han varsler nå at de nå vil kreve erstatning for det guttene har vært igjennom.

– De har krav på et betydelig beløp. De har fått friheten unndratt seg i mange år også. De ble plassert i fosterhjem, på tross for at familiene på begge sider motsatte seg det, sier han.

Saken ble besluttet gjenopptatt i desember 2021 etter at NRK Brennpunkt publiserte dokumentarserien «Drapet i akebakken», der en rekke eksperter er kritiske til politietterforskningen som ble gjort den gangen.

Femte episode i serien publiseres av NRK Brennpunkt i neste uke.