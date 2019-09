Det bekrefter politiadvokat Kåre Svepstad i Trøndelag politidistrikt. Han sier grunnen til gjenopptakelsen er nye opplysninger i saken.

– Det er ett sentralt vitne som er hovedgrunnlaget for gjenopptakelsen, bekrefter Svepstad til NRK.

27. november 2013 ble en 15 måneder gammel gutt funnet død i sitt hjem i Vanvikan i Leksvik kommune. Straffesaken mot guttens foreldre ble i november året etter henlagt etter bevisets stilling fordi obduksjonen ikke kunne fastslå dødsårsaken.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Fakta om barnedødsfallet i Vanvikan Ekspandér faktaboks 27. november 2013: En 15 måneder gammel gutt blir funnet død i hjemmet sitt. Omstendighetene rundt dødsfallet gjør at lege alarmerer politiet. Barnets far blir senere samme dag pågrepet av politiet. Mor blir tatt hånd om av kriseteam. Dødsfallet etterforskes som mistenkelig på bakgrunn av opplysninger på stedet. Far blir siktet etter straffelovens § 229 for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter. Politiet opplyser at det er snakk om vold mot et forsvarsløst barn. Far nekter straffskyld. 28. november 2013: Mor siktes i saken. Mor og far siktes for medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge etter foreløpig obduksjonsrapport. Både mor og far stiller seg uforstående til siktelsen. Paret opplyser at de forlot sønnen i to timer. Barnet blir funnet dødt når de kommer hjem. Ingen av foreldrene erkjenner at de har gjort noe kriminelt. 29. november 2013: Mor og far settes i isolasjon i 2 uker. 3. desember 2013: Mor løslates, far nekter fortsatt straffskyld og blir løslatt uken etter. Begge er fortsatt siktet. 2. februar 2014: Politiet utelukker at barnet har vært utsatt for stump vold. Endelig obduksjonsrapport gir ikke svar på dødsårsak. Advokatene til foreldreparet mener siktelsen må henlegges. 7. november 2014: Saken henlegges på grunn av bevisets stilling.

Faren til en 15 måneder gammel gutt som døde i 2013, er pågrepet og siktet. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

– Nye opplysninger fra vitner

Bare faren, som i dag er i 30-årene, er siktet denne gangen. Moren døde i fjor.

– Faren ble pågrepet på sin nåværende bopel i Finnmark onsdag 11. september og framstilt for fengsling to dager seinere. Han ble fengslet for to uker med brev- og besøksforbud i Alta tingrett, men kjennelsen er anket og ennå ikke behandlet i lagmannsretten, sier politiadvokaten.

Foreldrene hadde forlatt gutten alene noen timer før han døde. De dro da til Rissa om lag to mil unna. Da de kom hjem, fant de gutten død i sengen.

Advokat for siktede er Heidi Reisvang. Hun sier hennes klient nekter straffskyld. Foto: Momentum / Elden

– Siktede er preget

Advokat til den siktede, Heidi Reisvang, sier til NRK at hennes klient ikke erkjenner straffskyld.

– Min klient fikk høre om dette 10. september, og er veldig preget av situasjonen. Han føler det er en belastning at saken er gjenopptatt etter så mange år, sier Reisvang.

Ifølge politiadvokat Kåre Svepstad så var det vitnet selv som tok kontakt med politiet.

– Dette skjedde på vårparten i år, men jeg ønsker ikke å gå inn på forklaringen til dette vitnet. Nå etterforsker vi denne saken med full tyngde, sier han.

Han bekrefter at det ikke er gjort nye undersøkelser i form av obduksjon av barnet.

Kripos bistår Trøndelag politidistrikt i etterforskningen.

Kåre Svepstad er politiadvokat i Trøndelag politidistrikt. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Flere fikk kritikk etter barnedødsfallet

I en rapport som kom året etter dødsfallet, fikk både en fastlege og en psykolog kritikk. Den kommunale helsestasjonen og NAV brøt loven i forkant av barnedødsfallet, konkluderte Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

NAV begikk lovbrudd ved ikke å ha vært nok oppmerksom på forhold som kunne ført til tiltak fra barnevernets side.

I forbindelse med rapporten ble det samlet inn dokumentasjon fra Fosen barneverntjeneste, leger, helsestasjon, barnehage, NAV og St. Olavs hospital.

Barnevernstjenesten var på besøk hos familien dagen før barnet ble funnet død.