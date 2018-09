Får kjøre Volvo og Audi til operasjonsstua

Sykehuset i Trondheim fikk mandag to elektriske fjernstyrte biler som barna skal kjøre til og fra operasjonsstua.

– Dette var gøy, sier seks år gamle Magnus Mosbakk Haugen.

Haugen har vært på St. Olavs hospital i 28 dager og skal hjem torsdag denne uka. Han er ferdig operert, men får likevel gleden av å teste de nye bilene.

– Bra å slippe å ligge i seng

Magnus Mosbakk Haugen (6) måtte ligge i en seng da han ble kjørt til operasjonsstua. Men nå fikk han teste den nye Volvoen. Han er storfornøyd. Foto: Jøte Toftaker / NRK

En Audi og en Volvo, som tilhører barneortopeden ved kvinne-barnesenteret, skal nå frakte barna til operasjon, røntgen, blodprøve eller annet barn ofte gruer seg til.

– Det var veldig bra å møte bilene. Det er bra at de brukes til å kjøre til operasjonsstuene så barna slipper å ligge i seng, sier Haugen.

– Kunne du tenkt deg å bli kjørt i en slik bil om du skulle inn til operasjon?

– Ja, det kunne jeg, men jeg er jo ferdig på operasjon da, sier han.

Bjørnis har vært sponsor av de to lekebilene. Mandag fikk brødrene både kjøre bil og møte helten Bjørnis. Foto: Jøte Toftaker / nrk

Vil gi barna noe å glede seg til

Cecilie Hyldmo Jansen er lege i spesialisering på ortopedisk avdeling på St. Olav. Hun håper at de elektriske bilene gir barna en bedre opplevelse på sykehuset.

Cecilie Hyldmo Jansen, lege i spesialisering på ortopedisk avdeling på St. Olavs hospital. Foto: Jøte Toftaker / nrk

– Det er jo en grunn til at barna er her, og den grunnen er ofte ikke noe koselig. Vi håper derfor at barna får en positiv ting å glede seg over når de er her, sier hun.

Jansen sier de fikk ideen fra Youtube.

– En kollega så en Youtube-video av unge i USA som hadde fått slike biler på sin barneavdeling. De brukte bilene til å kjøre ungene til operasjon, og det syntes vi var en god idé, sier Jansen.

Hun er glad for å se den positive mottakelsen de selv har fått, og synes flere sykehus bør henge seg på det hun håper blir en suksess.

– Jeg har ikke hørt om noen andre som gjør dette i Norge. Men det hadde jo vært gøy om flere ønsker å benytte seg av det etter hvert. Vi håper jo at det blir en kjempesuksess.