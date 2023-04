Nødetatene har rykket ut etter melding om at et barn har blitt påkjørt på Lade i Trondheim.

Til NRK sier operasjonsleder Trond Volden at tilstanden til barnet synes å være alvorlig.

Barnets foresatte skal være på stedet.

Til VG opplyser politiet at to personer er siktet i forbindelse med påkjørselen.

– Begge personene skal ha vært i kjøretøyet da hendelsen fant sted, sier politiet til avisen.

– Det er mistanke om rus på begge siktede.

Ivaretar pårørende

Første melding fra politiet ble lagt ut klokka 17.35.

Klokka 17.57 skriver politiet på Twitter at de har kontroll på bilfører og at saken etterforskes på åstedet.

Politibetjent Eivind Frengen bekrefter til NRK at politiet først fikk melding fra et vitne om at bilføreren hadde løpt fra stedet.

Politiet fikk likevel kontroll på fører kort tid etter.

Frengen legger til at politiet nå er opptatt av å ivareta de pårørende.

NRKs reporter på stedet forteller at det er sperret av et område på en parkeringsplass.