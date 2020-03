Riksadvokaten vil ikke innføre tidsfrister i barnevoldsaker

– Dette er en type saker som må raskere gjennom systemet, sier advokat Erik Widerøe til NRK.

Ei arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet har undersøkt hvorfor politiet ofte bruker lang tid i saker som gjelder mishandling og overgrep mot barn i nære relasjoner.

En rapport med 25 forslag til tiltak ble lagt fram i mars i fjor og saken har nå vært på høring.

Et av forslagene fra arbeidsgruppen er å erstatte dagens tidsfrist på 90 dager for voldssaker – som ofte handler om vold mellom voksne – med en tidsfrist i barnevoldssaker.

«Logisk brist»

Syv av ti statsadvokatembeter i Norge støtter forslaget om å droppe 90-dagers fristen i voldssaker. De vil i stedet innføre tidsfrister i saker om vold og overgrep mot barn.

Statsadvokatembetet i Vestfold, Telemark og Buskerud skriver følgende i høringen:

«Det har vært en logisk brist at voldssaker av mindre alvorlig karakter har saksbehandlingsfrist, men ikke straffesaker som etterforskes som vold i nære relasjoner»,

Dette mener statsadvokatembetene om tidsfrister: Foto: Øystein Eldholm/NRK Ekspandér faktaboks Ei arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet har lagt fram 25 forslag til tiltak. Tiden det tar fra anmeldelse til ferdig etterforsket sak er i mange tilfeller alt for lang i saker som gjelder overgrep mot barn, står det i ei pressemelding fra regjeringen. En rapport fra arbeidsgruppa ble lagt fram 13. mars 2019 med 25 forslag til tiltak som vil bidra til raskere fremdrift i de ulike ledd i straffesakskjeden. Arbeidsgruppen er ledet av førstestatsadvokat Katharina Rise ved Riksadvokatembetet. Gruppa har hatt med medlemmer fra Riksadvokaten, Kripos, Sør-Øst politidistrikt, Oslo tingrett og Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co. I rapporten identifiseres forhold som representerer flaskehalser, og hemmer effektiv fremdrift i disse sakene. Det pekes også på forhold som bør endres for å sikre barns beste og deres rettssikkerhet. Saken har vært på høring og ni av ti statsadvokatembeter har svart. Dette mener de om tidsfrister i saker om vold og overgrep mot barn: Nordland statsadvokatembeter: «Statsadvokatene er av den oppfatning at fristene for alminnelige voldssaker bør tas bort og erstattes med en frist i volds-og overgrepssaker med barn som fornærmet.» Trøndelag statsadvokatembeter: «Vi er enige i at saksbehandlingsfristen for voldssaker bør erstattes med en frist i saker hvor fornærmede er barn og utsettes for vold. Jf. straffeloven §272-274 og § 282-283. Trøndelag statsadvokatembeter støtter opp om arbeidet med bedre saksflyt i saker om overgrep av barn.» Møre og Romsdal statsadvokatembeter: «I saker som gjelder vold og annen mishandling av barn i nære relasjoner er en enig i arbeidsgruppens forslag om at disse sakene overtar den saksbehandlingsfristen som i dag gjelder i alminelige voldssaker med kroppsskade. Fristen bør imidlertid settes til 130 dager, som i voldtektssaker mot barn.» Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter: «Det har en logisk brist at voldssaker av mindre alvorlig karakter har saksbehandlingsfrist, men ikke straffesaker som etterforskes som vold i nære relasjoner. Selv om sakene kan være komplekse og omfattende, så vil en saksbehandlingsfrist på for eksempel 130 dager være realistisk.» Oslo statsadvokatembeter: «Når det gjelder forslaget om å innføre saksbehandlingsfrister i voldssaker der barn er fornærmet og utsatt for vold og mishandling i nære relasjoner, er vi uenig i at dette skal gå på bekostning av fristen for ordinære voldssaker. I den grad saksbehandlingsfrister skal videreføres, mener vi at dette også bør gjelde voldssakene som har en frist på 90 dager. Flere av disse sakene kan avgjøres uten nevneverdig videre etterforskning.» Rogaland statsadvokatembeter: «Vi støtter tanken bak forslaget om å erstatte saksbehandlingsfrister for voldssaker, med en saksbehandlingsfrist for vold i nære relasjoner der barn er fornærmet. Sakene oppfattes som mer ressurskrevende å etterforske, og hvis endrede/utvidede frister legger beslag på flere ressurser, vil de ikke-prioriterte sakene lide i større grad enn tilfellet er nå.Det er en balansegang som må ivaretas.» Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter: «Vi mener rapporten på en god måte identifiserer en rekke av hovedutfordringene for denne sakstypen, og vi kan i hovedsak slutte oss til de konkrete forslagene til tiltak som er skissert i rapporten. Hedmark og Oppland statsadvokatembeter: «Arbeidsgruppen har gjort et viktig arbeid som allerede gjennom kartleggingen øker bevisstheten om prosessene knyttet til saksfeltet. Forslag 5.2.3 (Innføring av frister for oppfølging av saker om vold og seksuelle overgrep mot barn) tiltres.» Agder statsadvokatembeter og Agder politidistrikt: «Politiet har anført at sakbehandlingsfrister for hele forløpet er vel så viktig for barn som for voksne. Førstestatsadvokaten har innvendinger mot at frister i voldssaker med barn som fornærmet , innføres. Voldssaker med 90-dagers frist er gjennomgående oversiktelig, lite omfangsrike og enkle å etterforske og påtaleavgjøre. Dette i motsetning til mange saker med mishandling i nære relasjoner- der barn er fornærmet. Slike saker er ofte omfattende og krevende å etterforske, med påstand mot påstand og ingen eller få vitner til lovbruddet.» Troms og Finnmark statsadvokatembeter: I en epost til NRK opplyser førstestatsadvokaten at de ikke har hatt kapasitet til å besvare denne høringsuttalelsen. – Vi har løpende innsyn og dermed løpende kontroll med de mest alvorlige sakene. Vårt hovedinntrykk er at saksflyten på dette særlig prioriterte området er under god kontroll, skriver førstestatsadvokat, Lars Fause i en epost til NRK. Riksadvokaten: «Riksadvokaten fastholder at god fremdrift først og fremst er et spørsmål om organisering, arbeidsmåter og ressursinnsats. Vi vil også føye til ledelse, herunder oppfølging av saker som ikke raskt ferdigstilles. Erfaringsmessig vet vi at de saksbehandlingsfristene som allerede finnes, i et stort antall saker ikke nås. Det skal med andre ord mer til enn frister for å sikre god fremdrift.» Hele høringssvaret til Riksadvokaten her.

Belastende ventetid

Riksadvokaten, som har det overordnede ansvaret for all straffesaksbehandling i Norge, har i flere år bedt politiet om å prioritere etterforskninger som handler om vold mot barn.

De er ikke fornøyd med tidsbruken i mange av sakene.

«I mange saker går det for lang tid fra anmeldelse til påtaleavgjørelse i politiet. Resultatet er belastende ventetid for de involverte. Lite effektiv tidsbruk i politiet, strafferabatt ved domfellelser», skriver Riksadvokaten i høringssvaret.

Ei gransking fra NRK viste at alvorlige barnevoldssaker ble liggende urørt i månedsvis.

I en av sakene kjente babyen ikke igjen faren da han ble frikjent over 3 år etter at han ble siktet for grov vold.

Riksadvokaten er negativ til tidsfrist

Men Riksadvokaten er skeptisk til å innføre frister for saksbehandlingen.

«Frister tar ikke hensyn til at sakens omfang og karakter varierer», skriver statsadvokat ved Riksadvokatembetet, Birgitte Istad i en e-post til NRK og utdyper:

«De kan påvirke kvaliteten på etterforskninga negativt. Frister har også en tendens til å gå ut over andre saker som er mindre alvorlige. Riksadvokaten tror det er viktigere for fremdriften hvordan etterforskningen organiseres. At etterforskningen er målrettet og styrt, og at man fører kontroll med at saker ikke blir liggende».

Er uenig med Riksadvokaten

Erik Widerøe i Advokatforeningen støtter forslaget om å innføre tidsfrister i saker om vold og overgrep mot barn.

– Advokatforeningen er for tidsfrister. Men det er ikke nok at politiet har en tidsfrist. Retten må også ha en tidsfrist, sier Widerøe til NRK.

– Hvor ofte ser du at barn blir barn plassert i midlertidige fosterheimer mens etterforskning pågår?

– Det opplever vi ganske ofte. Så kan det gå et halvt år. Så viser det seg at det ikke var grunn for anmeldelse. At det ikke var sånn man trodde det var. Så skal barn tilbakeføres til familien. Det er ikke noe enkelt.

– Men kan ikke tidsfrister gå ut over kvaliteten på etterforskninga?

– Her er det snakk om å få kontinuitet. Da vil det bli en god og sikker etterforskning. Etterforskninga blir dårligere når en sak blir liggende, mener Widerøe.

Vil skrote tidsfrist for utelivsvold

Statsadvokatembetet i Møre og Romsdal mener hensynet til barna må vektlegges. Statsadvokat Inger Myklebust Ferstad skriver dette i høringssvaret:

«Selv om fristen for voldssaker har hatt en særskilt begrunnelse, nemlig raskt og effektivt bekjempe det samfunnsproblemet som utelivsvold representerer, synes det riktig at dette må vike for viktigere hensyn. Ved knapphet på ressurser må prioriteringer gjøres. Det fremstår som riktig at barna som krenket part må vinne denne kampen».

«Vi er enig i at saksbehandlingsfristen for voldssaker bør erstattes med en frist i saker hvor fornærmede er barn og utsettes for vold», skriver førstestatsadvokat i Trøndelag, Bjørn Kristian Soknes i høringssvaret.

Straffenivået for barnevold har økt Ekspandér faktaboks Strafferammen for grov mishandling mot barn og voksne i nære relasjoner (§283) ble hevet fra 6 til 15 års fengsel i 2015. Strafferammen for mishandling mot barn og voksne i nære relasjoner (§282) ble hevet fra 4 til 6 års fengsel i 2015.

mot barn og voksne i nære relasjoner (§283) ble hevet fra i 2015. Strafferammen for mot barn og voksne i nære relasjoner (§282) ble hevet fra i 2015. Endringene er vedtatt av Stortinget i forbindelse med ny straffelov som trådte i kraft i 2015. Økningen av straffenivået er en del av arbeidet for å hindre vold mot barn, og skal være et uttrykk for hvor alvorlig samfunnet anser slike handlinger.

Barn er sårbare og har større risiko for skade, noe som er sentralt for straffenivået.

Strafferammen for vold mot barn har blitt hevet flere ganger tidligere: I 2006 ble strafferammen hevet fra 2 til 3 års fengsel. I 2010 ble den på nytt hevet fra 3 til 4 års fengsel (§219).

I 2010 ble den på nytt hevet fra (§219). Justisdepartementet mener at straffenivået for vold i nære relasjoner bør ligge over straffenivået for sammenlignbare voldslovbrudd. Årsaken er den psykologiske bindingen mellom foreldre og fordi det ofte er snakk om krenkelser over lang tid og følelsen av å leve i et trusselregime.

Mishandling i nære relasjoner, såkalt familievold, karakteriseres av at psykisk og fysisk vold utøves innen husets fire vegger og er derfor vanskelig å avdekke. Volden utøves av mennesker den fornærmede i utgangspunktet skal kunne ha tillit til og få omsorg av. Å leve i et fryktregime over en lang periode, innebærer et betydelig skadepotensial for den fornærmede og har vært et grunnlag for straffeskjerpelsen. (Kilder: Lovdata og Justis- og beredskapsdepartementet)

Kripos mener arbeidsbelastningen har vært stor

Kripos går imot tidsfrister i høringen og mener andre tiltak bør vurderes. De mener at kort saksbehandlingstid ikke nødvendigvis betyr høy kvalitet i etterforskningen:

«Det er likevel en klar risiko for at et for stort fokus på saksbehandlingstid kan gå på bekostning av øvrige kvalitetsmarkører i etterforskningen».

Kripos skriver i sitt høringssvar at det bør vurderes om det er avsatt tilstrekkelig ressurser.

«Arbeidsbelastningen for de involverte etterforskerne og påtalejuristene har vært stor. Kripos er kjent med at dette har ført til høy turnover både hos avhørere og avhørsledere de siste årene».

Kripos er positiv til at det er laget en samlet oversikt over ulike tiltak som vil kunne forbedre politiets, påtalemyndighetens og domstolenes behandling av disse sakene.

NRK har ikke fått innsyn i høringssvaret fra Politidirektoratet i den interne høringen.