Barn kritisk skadd – mor og stefar i Namdal siktet for vold

Saken oppdateres

Det var natt til mandag politiet i Trøndelag mottok en melding om at et barn var brakt inn til lege med alvorlige skader.

– Det var barnevernet som kontaktet politiet etter at legen som tok imot barnet slo alarm, med mistanke om at det var blitt utsatt for vold. Barnet ble sendt til St. Olavs hospital med kritiske, livstruende skader, skriver politiet i en pressemelding.

De to siktede sitter nå i varetekt.

Kripos koblet inn

Det er gjennomført- og skal gjennomføres flere avhør i løpet av dagen og Kripos er koblet inn og bistår i etterforskningen. Politiet håndterer saken i samarbeid med barne- og familieteamet i politiet.

Ifølge politiet skal de siktede være fra Somalia og Etiopia.

Politiet holder pressekonferanse på politistasjonen i Namsos i dag klokken 17.00