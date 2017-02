Bare to nye oljestudenter ved NTNU

På petroleumsfag i Trondheim er det nå bare rundt 90 studenter igjen fordelt på fire årskull, og bare to av dem er studenter på førsteåret, ifølge Dagens Næringsliv. VedUniversitetet i Stavanger var det i fjor kom alle søkere til bachelorstudiene i petroleum inn, for første gang på 15 år. På restetorget lå det igjen plasser både til studier i petroleumsteknologi og -geologi.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er skremt med tanke på at det kan bli mangel på kompetanse om oljepila begynner å peke oppover igjen:

– Mange har pekt på at 2017 antakeligvis er året da det bunner ut. Jeg opplever når jeg er rundt nå, at det er gryende optimisme, forsiktig optimisme, både i leverandørindustrien og oljeselskapene. Jeg ser lyst på årene som kommer. Jeg håper bare vi ikke får en for bratt opptur igjen, at vi ender der om tre-fire år at plutselig er det ikke folk å hente inn igjen i bransjen, sier Søviknes.