På tur opp Lofotens høyeste fjell, tenker Bård Smestad og turfølget å stoppe ved en fjellrygg.

Men før de rekker å gjøre noe annet enn å tenke, skjer det noe under skiene hans.

– Det kjennes ut som om at all snøen under meg begynner å bevege seg, sier Smestad.

Plutselig var stjørdalingen omringet av snømengder og skiftende mørke.

Ifølge sportsklokka på armen faller han nedover i 60 km i timen.

300 høydemeter i fritt fall

Smestad har holdt på med randonee-kjøring i høyfjellet i mange år. Han deler ivrig på sosiale medier fra spektakulære turer.

Som en rutinert skikjører tar Bård ofte bilder og videoer av turene sine. Dette er fra en tidligere tur. Foto: Privat

1. mai og fridag virket som en perfekt anledning for enda en slik tur.

Denne gangen sammen med to kamerater til toppen av fjellet Higravtinden.

Men det er rett før de når toppen at han og én av turvennene mister all kontroll på bakken under seg.

Lyden inne i skredet opplevdes som helt stille. Smestad vet verken hva han beveger seg mot, eller når skredet vil ende.

– Det var ikke så mange tanker som fløyt rundt i hodet annet enn at jeg bare måtte flyte med og ta det som det kommer.

Hør Bård Smestad fortelle om da han ble tatt av et skred og ført 300 høydemeter nedover ei bratt renne. Du trenger javascript for å se video. Hør Bård Smestad fortelle om da han ble tatt av et skred og ført 300 høydemeter nedover ei bratt renne.

Lenger nede i bakken venter både bratte stup og fossefall.

Han tenker på kameraten som han kunne se at falt sammen med ham.

Likevel klarer han å holde seg bemerkelsesverdig rolig. I fallet senker faktisk pulsen hans seg fra 130 til 110.

Turkameratene forsvant nedover fjellet

Fra å være et lystig turfølge på tre sto nå kun én av dem igjen alene på toppen av fjellet.

Den tredje kameraten ble stående rett over bruddkanten.

Resten av turfølget på vei oppover i Lofotens høyeste fjell, før skredet gikk. Foto: Bård Smestad / Privat

Her er han hjelpeløs vitne til at de to andre forsvinner inn i tåken og nedover fjellet.

300 høydemeter lenger ned ligger Bård nå begravd under snøen.

Fallet tok kun 35 sekunder.

– Jeg følte vel at det gikk lengre tid enn 35 sekunder.

Desorientert og etter hvert liggende i mørket holder han seg rolig.

Han kommer seg opp selv, og roper etter kompisen som også falt. Heldigvis får han raskt svar.

I denne rennen på fjellet Higravtinden, gikk skredet som tok med seg Bård og turkompisen. Foto: Bård Smestad / Privat

Kompisen ligger omtrent 150 meter lenger opp.

Han har vært like heldig. Begge kommer seg utrolig nok unna skredet uten store skader.

Viktig å tenke på forholdene

De er alle erfarne turgåere og er vant med å ta vurderinger når det gjelder sikkerheten.

Likevel erkjenner Smestad at de antageligvis ble litt lurt av årstiden og forholdene denne dagen.

Christian Jaedicke er seniorspesialist på snøskred ved Norges Geotekniske Institutt. Han er enig i at alle bør være obs på årstiden vi er i nå.

Eksperten på snøskred er ikke overrasket over at forholdene ikke var ideelle i fjellet. Foto: Norges geotekniske institutt

– Gjennom april har det vært flere episoder med nysnø over våt værsnø. I fjellene i Nordland er det fortsatt full vinter og når vi har slik lagdeling i snødekket da kan det fort danne seg svake lag som kan føre til skred som de opplevde her, sier han.

– Vinteren er ikke over og det tryggeste er å holde seg unna terreng som er brattere enn 30 grader, i hvert fall til lagdelingen i snødekket er helt borte.

Ikke skremt vekk fra fjellet

Bli du først tatt av et skred så kan du fort komme opp i en hastighet på godt over 70 kilometer i timen.

Da er det bare å håpe på at du ikke treffer en stein eller et tre, ifølge Jaedicke.

– Hvis du kommer i 50 kilometer i timen forbi en liten stein, så trenger den bare å stikke opp fem centimeter for å føre til store skader. Det er veldig brutalt, og de har hatt kjempeflaks.

Omtrent en tredjedel av de omkomne i snøskred dør av traumer på veien ned forteller han.

Han råder til å være observant på farevarsel for snøskred på www.varsom.no – og heller ta fine turer i mindre bratt terreng.

– Det er faktisk mulig å ha det veldig gøy i terreng som er under 30 grader. Da er du helt trygg, du kan kjøre hvor som helst, og det er fortsatt veldig fin skikjøring for de aller fleste.

Smestad er lettet over at skredet stoppet før han nådde bunnen og flere stup på nærmere ti meter.

– Jeg har vært superheldig, sier han, som ikke er skremt bort fra fjellet.

– Jeg er ikke skremt for å gå på randonee-tur. Sannsynligvis er jeg ute på skitur igjen i kveld.