Banken ville at heile saka skulle gå for lukka dører, også for pressa. Banken viste til at informasjon om kontrollrutinar og sikkerheit mot svindel og kvitvasking ikkje kunne avslørast i open rett.

Adresseavisen og NRK klaga til retten og fekk støtte hos både påtalemakta og forsvararane i at mest mogeleg av saka skulle gå for open rett.

Men pressa kjem til å bli pålagt teieplikt under nokre av vitnemåla. NRK har bestemt at journalistane ikkje kjem til å vere til stades i delar underlagt teieplikta.

Under dei tilsette i banken sine forklaringar vil det kome fram informasjon om banken sine sikkerheitssystem, rutinar for behandling av mistenkelege transaksjonar og prosedyrar for anti kvitvasking.