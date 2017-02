Banker tør ikke gi bønder lån

– Hvis det er meningen at det skal være landbruk over hele landet, som Stortinget sier det vil ha, må det settes inn tiltak som gjør det mulig, sier styreleder Knut A. Nordmo i Landkreditt, landets største bank innen landbrukslån, til Nationen.

Ikke samme prisvekst

– Bankenes risikovurdering går ut over landbruk i distriktene, som ikke har opplevd samme prisveksten som i mer sentrale områder, mener han.

Dermed får prosjekter Nordmo mener har livets rett, avslag på lån. Dette er en problemstilling Landkreditt tar opp i en høringsuttalelse til Landbruksmeldingen.

– Vi ser at den største aktiviteten skjer i de sentrale områdene, og det blir mer og mer utfordrende for deler av norsk landbruk å fornye seg, det uroer oss, sier Nordmo.

Garantiordning

Lars Petter Bartnes er leder i Norges Bondelag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han foreslår å enten etablere en risikolånsordning for landbruket eller en garantiordning der staten stiller garanti for lån fra ordinære banker.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag sier problemstillingen er relevant.

– Jeg vil gjerne diskutere forslaget fra Landkreditt som et mulig tiltak for å nå målene om landbruk over hele landet, sier han.