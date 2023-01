Bankansatt siktet for grovt underslag

Påtalemyndigheten ber tingretten om to ukers varetektsfengsling av en mann som er siktet for grovt underslag. I tillegg til underslag er han siktet for grov hvitvasking.

Den siktede jobber i en bank i Trøndelag. Foreløpig tyder etterforskningen på at beløpet er på flere titalls millioner, men det er per nå ikke opplysninger som tilsier at kunder er rammet.

Stor bevisforspillelsesfare er begrunnelsen for at politiet vil ha mannen varetektsfengslet. Mannen er ikke kjent for politiet fra tidligere.

Han ble pågrepet torsdag.