Ønsket å få tilbake villaen han hadde solgt: – For gæli å lage pinneved ut av det

En farlig jernbaneovergang nord for Steinkjer førte til at Bane Nor kjøpte en hundre år gammel villa i 2017.

Planen var å selge den videre til noen som kunne flytte huset.

Ingen kjøpere meldte seg, og Bane Nor prøvde da å gi bort villaen de hadde kjøpt for tre millioner kroner gratis – mot at den ble hentet.

Etter manglende respons vurderte de til slutt å rive huset.

Da dukket den tidligere eieren opp fra sidelinja, etter å ha lest om rivingsplanene i lokalavisa:

– Det stakk litt i hjertet mitt. Jeg synes det er et flott hus og det er for gæli å lage pinneved ut av det, sier den tidligere eieren Per Gunnar Eide.

Ville redde huset

Eide tok derfor kontakt med Bane Nor for å redde huset.

– Huset har sjel, det er fint og unikt, sier han.

Villaen er en av få som fortsatt står etter andre verdenskrig. Etter en bybrann i 1900 ble Steinkjer gjenoppbygd i den tidstypiske jugendstilen. Dette ble et særpreg for byen, før den på nytt ble lagt i ruiner under krigen.

Bygningen blei oppført av Ole Christian Sæther i 1915, og er noe så uvanlig som et gårdshus med et tydelig preg av jugendstilen. Blant annet har villaen en ark med to verandaer over hverandre, og søyler med innramming i typisk jugendstil.

Flyttes til andre siden

Eide forteller at han har savnet å sitte med en kaffekopp i huset og se ut over elva. Nå gleder han seg til å flytte inn, selv om utsikten vil bli noe annerledes.

Sveitservillaen skal nemlig flyttes til den andre siden av jernbaneovergangen.

Eide ønsker ikke å svare på spørsmål om han har kjøpt huset, eller om han har fått det gratis. Han ønsker heller ikke å gå inn på detaljer rundt flyttekostnadene.

– Det er en sak mellom meg og Bane Nor, sier han.