Både fedre og sønner mener de ble seksuelt utnyttet av tiltalte

Namdalingen i 70-årene erklærte seg ikke skyldig da rettssaken mot han startet i Namdal tingrett tirsdag morgen. Ifølge tiltalen skal han gjennom flere år blant annet ha forgrepet seg på barn under 16 år.

– Dette skal ha skjedd mens ungdommene jobbet på gården hans, forklarte statsadvokat Kaia Strandjord da rettssaken startet. Hun er aktor i straffesaken.

Strandjord opplyser at fedrene til to av de fornærmede i saken, også mener de ble utsatt for overgrep fra den tiltalte mannen på 1990-tallet. Dette skal ha skjedd mens de arbeidet på gården til den tiltalte mannen. Begge disse sakene er foreldet.

– Det sier noe om hvor vanskelig det har vært å snakke om dette. Mange har følt på skam og sinne, og har fått psykiske problemer. Dette er noe de skjemmes over. Både det å ha vært deltakende i handlingene, og det å ha blitt utsatt for det, sier Strandjord til NRK.

– Var forsvarsløs

En av dem er en mann i 40-årene som i perioder jobbet på gården hans på 1990-tallet, og først på 2000-tallet.

– Han var en grei kar, men ei helg utnyttet han meg da jeg sovnet på sofaen. Jeg våknet av at han forgrep seg på meg. Jeg var helt forsvarsløs, og det var skamfullt, forklarte den fornærmede mannen i retten.

Ifølge tiltalen skal den tiltalte mannen i 70-årene ha befølt fornærmede flere ganger. Han skal også ha tilbudt han penger for samleie.

Åtte saker er foreldet

Statsadvokaten har tiltalt mannen for overgrep mot sju personer, mens det opprinnelig var 15 fornærmede i saken.

– Åtte av sakene er lagt bort fordi de var foreldet, sier Strandjord.

Saken startet i fjor sommer da to personer varslet politiet om mannen. Den ene hadde sett tiltalte med en yngre gutt, og skrev da et brev til politiet om det han selv hadde opplevd for flere år siden.

– Dermed ble tiltalte pågrepet, og etterforskningen av saken startet, sa Strandjord da rettssaken startet.

Den eldste saken er fra 2004 da han skal ha forgrepet seg på en person som både sov og var beruset.

Fra 2010 til 2012 skal han ha begått overgrep mot en person med en psykisk lidelse, og fra 2012 til i fjor sommer er mannen tiltalt for flere tilfeller av overgrep mot unge gutter.

Nekter å forklare seg

Mannens forsvarer, advokat Morten Andreassen, mener dette er en sak der ord står mot ord. Hans klient nekter å ha gjort noe av det han er tiltalt for.

– Det er et over 20 år gammelt rykte som nå skal rulles opp. Dette har blitt til anklager. Det er ord mot ord. Han nekter derfor å forklare seg for retten. Vi viser derfor til det han har sagt i avhørene med politiet, sa Andreassen da rettssaken startet i Namdal tingrett.

Mannen er tiltalt for voldtekt, seksuell omgang med barn under 16 år, forsøk på seksuell omgang med barn under 16 år og for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år.