– Dette kunne ha vært et forsøk på å utnytte den norske bondens gode omdømme, mener jeg, sier Grete Bækken Mollan.

Etter en handletur på den lokale Coop-butikken reagerte mannen til Grete på det han leste på baconet.

Pakken hadde Nyt Norge-merket på fremsiden, mens baksiden viste Tyskland som opprinnelsesland.

MYE ENGASJEMENT: Flere tok til kommentarfeltet da Grete Bækken Mollan delte en feilmerket pakke bacon på Facebook. Foto: Privat

Etter å ha meldt saken inn til Coop, valgte ekteparet å dele innlegget på Facebook. For Mollan har engasjementet vært overveldende.

– Nyt Norge har en høy troverdighet blant forbrukerne i dag, men det er klart dette kan være med på å utvanne det. Det er jo mange som har engasjert seg i innlegget vi har lagt ut, sier Mollan.

– Irriterende sløvhet

Kravene for hvilke matvarer som får Nyt Norge på seg er klare. Det må være produsert i Norge, og kjøtt må inneholde 100 % norske råvarer.

– Dette kaller jeg irriterende sløvhet, sier administrerende direktør i Norsk Mat, Nina Sundqvist.

Det viser seg nemlig at det er en produksjonsfeil på pakken.

Baconet er fra svin fra norske bønder, det har gjennom gått en kvalitetskontroll, og det er produsert i Norge.

– Alle kravene til Nyt Norge tilfredsstilles i dette produktet, men jeg har full forståelse for at det forvirrer forbrukerne, sier Sundqvist.

Menneskelig feil

Feilen stammer fra pakkeprosessen hos leverandøren.

Dette har gjort at opprinnelseslandet er merket Tyskland på 2688 pakker jaktbacon.

TREKKER IKKE PRODUKTET: 2688 pakker jaktbacon har blitt merket feil, men kommunikasjonssjef hos Coop Norge, Harald Kristiansen, sier de ikke trekker produktet. Foto: John Andreassen

– Det er riktig at det er Nyt Norge. Det er blitt gjort en menneskelig feil, der opprinnelseslandet fra et tidligere pakket produkt har blitt med over til dette, sier kommunikasjonssjef hos Coop Norge, Harald Kristiansen.

Til tross for feilen ønsker ikke Coop å trekke tilbake produktet.

– Vi har gjort en avveining fordi mange kunder er opptatt av norsk råvare. Da er det bedre at vi selger ut produktet, enn at vi kaster topp norsk kvalitet, sier Kristiansen.