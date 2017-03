Avslørte flere lovbrudd i mørket

Statens vegvesen avslørte flere lovbrudd under kveld- og nattkontroller denne uka, skriver Trønder-Avisa. En over 13 tonn tung tilhenger manglet bremser og lys, to tilhengere fikk bruksforbud på grunn av bremsefeil og 11 fikk mangellapper.