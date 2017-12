Daglig kjører over hundre vogntog fulle av laks fra Frøya og Hitra langs fylkesvei 714 i Trøndelag. Laksen er pakket i is, og når den smelter renner vannet rett ut i veibanen.

Lastebileierforbundet mener dette er direkte trafikkfarlig.

– Som skøyteis på veien

KAN SKAPE FARLIGE SITUASJONER: Roar Melum i Lastebileierforbundet mener avrenning fra vogntogene kan være trafikkfarlig. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Du kjører på en tørr og bar vei, men rundt neste sving opplever du plutselig at enkelte partier av veien blir som skøyteis, sier Roar Melum, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund.

– Det er man ikke forberedt på, og det kan gjøre situasjonen veldig farlig.

Vannet fra vogntogene lekker kun på enkelte punkter langs veien, og det gjør det mer uforutsigbart hvor det blir glatt og ikke, påpeker han.

– Det kommer ofte i forbindelse med bakker der hellinga på bil og henger blir slik at det renner ut bak. Det er noe vi setter veldig lite pris på, sier Melum.

Flere dødsulykker på «Lakseveien»

På folkemunne blir veien bare omtalt som «Lakseveien», på grunn av alle laksevogntog som kjører denne strekninga.

Adresseavisen satte nylig søkelys på de mange alvorlige ulykkene på fylkesvei 714.

Statistikk fra Statens vegvesen viser nemlig at det har vært 28 alvorlige ulykker på denne strekningen de siste åtte årene, der personer har blitt drept eller alvorlig skadd.

Sju personer har mistet livet i ulykker på veien siden 2009.

DØDSULYKKE: En mann i 50-årene omkom i trafikkulykke i Snillfjord tidligere i desember i år. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Det siste dødsfallet skjedde den 5. desember i år, da en mann i 50-årene fra Frøya omkom etter en front mot front-kollisjon med et vogntog.

Lastebileierforbundet sier at det er vanskelig å knytte konkrete ulykker til problematikken rundt avrenning, men bekrefter at de vet at flere av ulykkesstedene også er problemplasser for avrenning.

Vegvesenet har sagt ifra i flere år

SAGT IFRA I FLERE ÅR: Jan Ivar Rødal i Statens vegvesen sier de har tatt opp problemet med både transportnæringen og oppdrettsnæringen i flere år. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Statens vegvesen har i flere år vært klar over at avrenning fra vogntog skaper glatte veier.

– Dette er en smal og trafikkbelastet vei, som er svingete og utfordrende å kjøre på vinteren, sier Jan Ivar Rødal, byggeleder i Statens vegvesen.

Rødal påpeker at Statens vegvesen siden 2012 årlig har tatt opp avrenningsproblematikken med representanter fra både oppdrettsnæringen og transportnæringen, uten særlig gehør.

– Alle er klar over det. Men vi opplever ikke at det har blitt gjort noen tiltak for å unngå å få avrenning på veien, fra noen av partene, sier Rødal.

Sier det er en ukjent problemstilling

Lerøy Seafood sier til NRK at denne problemstillingen – med avrenning som lager glatte veier, slik at det skaper problemer i trafikken – er ny for dem. De ønsker å undersøke saken nærmere før de kommer med en uttalelse.

NRK har også forsøkt å få kommentarer fra Salmar og Marine Harvest om saken uten å lykkes.

Roar Melum i Lastebileierforbundet bekrefter at avrenning som fryser på veiene har blitt tatt opp de siste årene, og at ingen av partene har gjort noe for å løse problemet.

– Så langt har det ikke vært noen vilje til å iverksette noen tiltak, sier Melum.

IS PÅ VEIBANEN: Slik ser det ut etter avrenning fra vogntog langs fylkesvei 714. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Etterlyser strengere krav fra myndighetene

Melum påpeker at løsningen er enkel og allerede finnes på markedet: På Færøyene monteres det ståltanker på hengerne som samler opp det vannet som tiner av is i tilhengerne.

– De løsningene koster mellom 20.000–25.000 kroner å montere, og det sikrer at man unngår at vannet renner ut og gjør veibanen speilblank.

– Hvem har ansvar for å få dette på plass?

– Jeg mener myndighetene kan stille strengere krav og forby avrenning på veiene. Men også laksenæringen kan ta samfunnsansvar og kreve at deres transportører har løsninger på plass, sier Melum og fortsetter:

– Investeringskostnadene for disse ståltankene er egentlig småpenger i den store sammenhengen, hvis trafikksikkerheten blir bedre.