Avdødes navn frigitt etter drapet på Ler

De pårørende frigir nå navn og bilde av den avdøde etter drapet på Ler.

38 år gamle Råger Holte ble funnet drept i sitt hjem i januar. Foto: Privat

Det var onsdag 25. januar at politiet fikk melding om at en død mann var funnet ved en bolig på Ler i Melhus. Observasjoner rundt åstedet gjorde at politiet raskt slo fast at dødsfallet var mistenkelig.

Tre personer er så langt siktet i saken. To av disse er siktet for drap, mens den siste er siktet etter straffelovens paragraf 275 som gjelder drap eller medvirkning til drap.

Gjentakelsesfare

Mannen i 20-årene som er siktet i saken fremstilles i dag for videre varetekstsfengsling.

Politiet begjærer fire uker med brev- og besøkskontroll, på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare.

Tidligere dømt for vold

NRK kjenner til at den siktede 27-åringen tidligere er dømt for flere voldstilfeller og narkotikakriminalitet. Politiet har ikke ønsket å uttale seg om dette, men bekrefter at de kjenner siktede fra før.

27-åringen ble i slutten av januar varetektsfengslet i to uker i full isolasjon. Han har hele tiden nektet straffskyld i saken.