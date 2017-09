Det sier programsjef for Olavsfestdagene, Jens Storli.

– Det kommer til å bli en helt spesiell kveld. Aurora spilte på Olavsfestdagene sammen med Karpe Diem i Borggården for to år siden. Da oppdaget hun Nidarosdomen, og siden har hun hatt lyst til å gjøre noe der. Vi har lett etter en passende anledning, og nå er tidspunktet klart: Torsdag 2. november, sier Storli.

Billettene legges ut for salg førstkommende mandag klokken 09.

Fikk nei først

Tidligere i år var det usikkert om Aurora Aksnes i det hele tatt fikk tillatelse til å opptre i Nidarosdomen.

– Nidarosdomens folk vurderer hvilke arrangementer som passer inn i kirker, og

Nidarosdomen spesielt. Vi var ikke dyktig nok til å formidle hva vi ønsket å gjøre og hvorfor det var viktig å gjøre det i Nidarosdomen. Vi fikk avslag i første runde, men da vi fikk formidlet oss bedre, gikk et enstemmig menighetsråd inn for at vi skulle få gjennomføre konserten, sier Jens Storli.

Lyssatt og pyntet

Det som kommer til å gjøre konserten ekstra spesiell, er at Nidarosdomen ifølge Storli vil være lyssatt på en helt spesiell måte.

– 31. oktober er det 500-årsmarkering for reformasjonen. I den anledning skal NRK filme og sende direkte fra høymessa. Domen vil være pyntet opp og lyssatt, og det blir et fantastisk skue. Når de først har rullet ut alt dette utstyret og ressursene er tilgjengelige, benytter vi anledningen til å holde konsert der. Det er kun et begrenset antall publikummere (1100) som får muligheten til å overvære begivenheten live, sier Storli.

NRK jobber med å få til en julekonsert som skal sendes på TV, basert på opptak fra Aurora-konserten.

– Alt er tilpasset og arrangert spesielt for Nidarosdomens unike ramme. Vi gleder oss til å dele denne opplevelsen med et stort publikum. Det blir en konsert vi aldri har sett maken til, sier han.

– En viktig oppgave

Aurora Aksnes har på få år etablert seg som en av landets viktigste artister både i inn- og utland. Hun gleder seg stort til konserten i Nidarosdomen.

– Det føles veldig som om jeg har fått en viktig oppgave. At jeg begir meg ut på noe jeg må ta med sterke armer, åpent sinn og senkede skuldre. Noe jeg må håndtere med respekt, som jeg syns er en utrolig vakker følelse, sier hun i en pressemelding.

Med hjelp av kor, eget band, og gjestemusikere, lover hun at man blant annet får høre en del låter i helt ny drakt.

– Jeg kan ikke tenke meg et vakrere sted å så synge i, sier hun.