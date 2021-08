– Det startet med at jeg ville berge håndstrikkede gensere fra å ende som madrassfyll i en fabrikk i 1966, sier Audhild Schei.

Den gangen var hun 15 år, og følte det var for ille at klesplagg noen hadde brukt veldig lang tid på å lage, skulle ende i kverna.

Tenåringsjenta Audhild fylte hybelen sin med plastsekker fulle av gensere.

Hun betale 25 kroner per kilo med klær ved den såkalte shoddyfabrikken på Lade i Trondheim.

Fortsatte å samle

Schei gav seg ikke med å berge gensere bare fra fabrikken. Hun fortsatte å samle i femti år til.

Hun holdt fram med å kjøpe gensere, tok håndverksutdanning, og ble lærer ved Steinerskolen.

Der har hun fortsatt arbeidet med å videreføre kunnskapen om handarbeid gjennom tretti år som håndverkslærer.

Hun har lært mange barn å strikke.

– Jeg brukte ei regle som gjorde strikkinga mer forståelig og spennende, og ungene var så glade i strikking at de ikke hadde tid til friminutt, sier Schei.

KOFTE MED DYREMOTIV: Audhild Schei er glad i gensere med dyremotiv. Denne kofta er trolig fra 70-tallet. Den er ett av over tusen plagg hun har kjøpt for å bevare. Hun mener kvinners håndverk er alt for lite verdsatt. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Schei kommer fra en gård på Stadsbygd på Fosenhalvøya i Trøndelag, og kjenner godt til hvilket arbeid som lå bak en genser.

– Jeg hadde et nært forhold til mormora mi som satt og strikket hele tida. Vi hadde sauer på gården, og jeg visste hvor mye arbeid som skulle til for å få til et slikt plagg, sier Schei.

Av de tusen genserne Schei har samlet, er hun spesielt glad i dem som har mønster inspirert av samisk kultur.

– Jeg er veldig glad i motiver som har røtter i det samiske miljøet. Og også dem som handler om folkedans, sier Schei.

Blant det hippeste du får

Nå er strikking i ferd med å bli hipt og trendy.

– I København er hjemmestrikk kjempepopulært. Det er blant det hippeste du får til, på lik linje med tanken om gjenbruk og selvberging. Jeg syns det er veldig fint at det er fokus på dette, sier Kasper Falkenberg.

Københavneren er en av gjestene som har besøkt utstillingen med to hundre av Schei sine gensere, ved Museet Kystens Arv i Indre Fosen.

Han har selv fått seg en såkalt «staværingsgenser» av tanta til kona, som er fra Stadsbygd. Den er strikket på mål, og sendt til Danmark.

Falkenberg har genseren på seg når familien nå er i Norge på ferie.

– Jeg syns den er så fantastisk fin.

På tide med en høyere status

Håndtverkslæreren mener det er på tide at jobben de strikkende kvinnene gjennom mange århundre har gjort, skal komme fram i lyset og bli mer verdsatt.

– Strikking er vår bortgjemte nasjonale stolthet. Strikkehistorien er en viktig kulturarv å ta vare på, sier Audhild Schei.

Hun viser til at særlig på kysten, var det kvinnene som holdt heimen sammen, og sørget for at folk hadde det bra i hverdagen og holdt seg varme og friske. Særlig i tiden da mennene var på fiske.

– Kystkvinnene ordnet med alt. Med barn, med dyr på gården. De strikket, kardet og spant.

Falkenberg tror at koronaen kanskje har vært en liten oppvekker for moderne mennesker, og at man verdsetter ting mer.

– Koronaen har gjort at folk er mer hjemme. De har vært nødt til å finne på ting i heimen. At strikking er blitt populært vises veldig godt i gatebildet i København. Derfor er det ekstra gøy å se hva som er her, og gå med en slik genser selv, sier Falkenberg.

– Å drive med strikking er en veldig fin måte å ha fritid på. Når en strikker, skaper en noe. Det er også et fellesskap. Gjenkjenningen er gull, sier Schei.