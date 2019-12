I tillegg til å være en karbonfri energibærer, skaper hydrogen verdi ved at det er en energibærer som kan lagres og transporteres. Dette er en egenskap som vil bli viktig i framtidens energisystem med store mengder ikke-regulerbar fornybar kraft. For å håndtere kraftoverskudd og underskudd, vil det bli behov for fleksibilitet. Norge har gode og naturgitte forutsetninger for å produsere hydrogen, både for egen bruk og for eksport. Dette kan skje via nær 100 prosent fornybar kraft eller ved videreforedling av naturgass kombinert med karbonfangst og lagring (CCS).

Kilde: NTNU-rapporten Hydrogen i framtidens lavkarbonsamfunn.