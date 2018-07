Asfalttabbe vil koste rundt 15 millioner

Ifølge Statens vegvesen vil det koste mellom 4 og 5 millioner kroner å frese opp den 17 kilometer lange fylkesvegen mellom Follabrua og Kongsmoen. I tillegg vil det koste mellom 10 og 11 millioner kroner å legge på et nytt topplag.

Det er ikke bestemt hvem som må ta regninga for ekstraarbeidet.

Tirsdag begynte bildene av ødelagte bildekk, dekket i asfalt, å dukke opp i sosiale medier.

Den varme temperaturen har sørget for at bindemiddelet i asfalten ligger som en hinne på vegen og gjør det glatt å kjøre. I tillegg blir dekkene fulle av asfalt.

Frustrerte kunder

Ved Folla Auto i Foldereid har de merket pågangen av frustrerte kunder.

Geir Kristiansen ved Nye Folla Auto viser noen av de gamle dekkene. Flere er dekket av lim. Foto: Rita Kleven/NRK

– Det har vært en del pågang av kunder som vil ha nye dekk. Dekkene er fylt av limstoff etter at de har kjørt strekningen Foldereid–Kongsmoen, sier Geir Kristiansen.

Han sier de sliter med å fjerne asfaltlaget.

– Limet sitter svært godt, og vi klarer ikke å finne et middel som tar det. Det er første gangen vi opplever dette her, sier han.

Det har vært klaga på denne vegstrekninga i lang tid. Wictoria Samuelsen (21) og familien bor langs fylkesvegen, og de har til sammen fått åtte dekk ødelagt.

– Det har vært helt forferdelig å kjøre på denne vegen. Vi skal søke erstatning, for dette er jo ikke vår feil. Vi betaler vegavgift og forventer at veiene skal være kjørbare, sier hun til NRK.

Vet ikke hvem som tar regninga

Gunnstein Flø Rasmussen, rådgiver for seksjon veg i Trøndelag fylkeskommune, sier de skal finne ut hvorfor dette har skjedd.

– Vi er opptatt av at trafikksikkerheten skal ivaretas og er i kontinuerlig dialog med vegvesenet om hva som skal gjøres for å unngå at det samme skal skje igjen og at fylkesvegen skal være i en tilstand man kan forvente.

Anleggsleder Egil Holum i Vegdekke Industri vil ikke si hvem som skal ta kostnadene med å frese opp vegen. Han sier det blir en diskusjon og en reklamasjonssak. Nå er Holum mest opptatt av at fylkesvegen skal bli kjørbar.

Bilistene blir anbefalt å vaske dekkene grundig for å få av asfalten. Om dette ikke fungerer, så vil det bli gitt erstatning i ekstreme tilfeller.

Skal finne årsaken

Dag Ivar Borg i Statens vegvesen i Trøndelag, sier til NRK at de skal finne ut hva som er årsaken til at vegen har blitt som den er. Han sier også at de som har fått dekkene ødelagt, må henvende seg til dem. Foto: Rita Kleven/NRK

Dag Ivar Borg er fungerende direktør i vegavdelingen i Statens vegvesen i Trøndelag.

Han sier det er «store blødninger» i asfaltdekke som gjør veien veldig glatt. Det er kun ett år siden asfalten ble lagt.

– Det er svært uheldig at dette har skjedd, og vi vet ikke hva årsaken er. Det kan være flere årsaker og sammenhenger, sier han. Nå er førsteprioriteten å sikre trygge forhold.