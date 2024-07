Her setter Asbjørg verdensrekord i «dødsing»

Saken oppsummert Asbjørg Nesje har satt verdensrekord i dødsing igjen, ved å hoppe fra en klippe på 31 meters høyde.

Nesje er også tre ganger verdensmester i dødsing og håper på å forsvare tittelen.

Dødsing er en risikofylt sport som krever teknikk og styrketrening, og president i Dødseforundet, Paul Rigault advarer mot å hoppe fra høyder over 10 meter uten erfaring og trening.

Dødsing har vokst i popularitet, spesielt i USA, hvor det nå arrangeres nasjonale mesterskap og sporten skal vises på amerikansk TV.

– Det går jo imot instinktene å hoppe fra en så høy klippe.

Fra en klippe i Abiqua Falls i Oregon i USA tar Asbjørg Nesje sats og løper mot kanten.

I det hun stuper fra kanten går tida i sakte film.

I 90 km/t raser hun 31 meter ned til vannoverflaten, men det er ikke et klassisk stup.

Asbjørg dødser, og dersom hun ikke gjør det rett kan dette gå skikkelig gærent.

Lillebror kunne ikke være bedre

Lillebroren hennes hoppet fra en åtte meter høy klippe under korona-sommeren i 2020. Asbjørg tenkte da at hun ikke kunne være noe dårligere.

– Det ga mersmak, så har jeg bare holdt på en masse siden da.

Med fallet på 31 meter slår Asbjørg Nesje verdensrekorden for kvinner i dødsing. Også de to tidligere verdensmestertitlene var hennes.

Nå er hun spent på om hun kan kalle seg fire ganger verdensmester.

– Det har det ikke vært VM i år ennå. Vi får se om jeg klarer å forsvare tittelen eller ikke, ler hun.

Du kan ikke hoppe fra 31 meters høyde uten å vite hva du driver med, forteller Asbjørg Nesje (25). Foto: Privat

– Du må vite hva du holder på med

Asbjørg forteller at å hoppe fra en 31 meter høy klippe ikke er noe hun gjør ofte.

Og det er ikke uten risiko å hoppe fra en sånn høyde.

– Så høyt kan du ikke hoppe hvis du ikke vet hva du holder på med. Det er du høyt nok til å få for deg seriøse skader. Er du uheldig, så kan du dø fra den høyden også.

Hun forteller at teknikk og styrketrening er to gode faktorer for å kunne gjøre et så stort hopp.

– Jeg ville aldri ha hoppa hvis det ikke var for at jeg visste at jeg tålte det og at jeg får det til.

Asbjørg sine tips om du vil bli en dødser! Start på en høyde som du er komfortabel med, og bygg deg gradvis oppover etter hvert som du blir mer komfortabel.

Det kommer til å være skummelt å gå videre, men det går fint om du er litt redd òg. Bare unngå å gå veldig langt over egen evne.

Prøv å komme deg så flatt som mulig i lufta. Da er det mye lettere å lukke, istedenfor at du hopper halvveis ut. Da kommer det til å være mer vondt.

Sist, men ikke minst, prøv å få hodet mellom armene. Hvis ikke, så kommer du til å få en liten slap i ansiktet.

Frigjørende

Til tross for at sporten er risikofylt, stoppet ikke det Paul Rigault fra å trosse frykten mot høyder.

Han er president i Dødseforbundet.

– Med alderen har jeg fått høydeskrekk. Så jeg tvang meg selv til å begynne å dødse for et par år siden. Det er helt sprøtt hvor frigjørende det er. Man føler seg så sykt kul etter å ha gjort det, ler han.

Rigault startet med dødsing i 2008 – og sammen med kompisene bestemte han seg for å arrangere en høyst uoffisielt VM i dødsing på Frognerbadet. Det var kun 15 som møtte opp.

– Jeg dødsa på mellom fem og syv meter, ikke i nærheten av disse som driver med det på rekordnivå.

President i Dødseforbundet, Paul Rigault, fikk høydeskrekk med alderen, men lot ikke det stoppe han fra å dødse. Foto: Privat

Så, hva er egentlig døds?

Dødsing kom til verden en varm sommerdag i 1972. Erling Bruno Hovden, tidligere gitarist i Raga Rockers tok verdens første døds på Frognerbadet.

Under VM i Døds, som er hvert år, deles Bruno-prisen ut for beste klassiske døds.

Man skiller mellom klassisk døds, der du må ligge horisontalt i lufta med armer og bein utstrakt, og fristil døds, der man kan gjøre triks i lufta.

Kom deg så flatt ut i lufta som mulig, tipser Asbjørg. Foto: Lars-Erik Blenne Lien

Viking Diving

Og det er ikke bare her hjemme populariteten til dødsing har tatt av. Amerikanerne har også slengt seg på sporten.

Dødsing er også kjent som Døds Diving, Death Diving og Viking diving, forteller Rigault.

– Den største veksten vi ser nå er i USA.

– I år arrangerer vi for andre gang US Nationals i Florida, dette er da det amerikanske mesterskapet i dødsing, som de kaller for Døds diving, sier han.

Nå skal 190 millioner amerikanske husstander få se dødsing på TV-skjermene i sommer.

– Vi har akkurat signert en avtale med blant annet Fox Sport. Dette har jo gått fra å være en liten frognerbadet-øvelse og noe man kun ser i norsk populærkultur, til en rasktvoksende sport.

Dødsing er også kjent som Døds Diving, Death Diving og Viking diving. Asbjørg Nesje står her med Lina Galaasen (fra venstre) og Sydney Kowalski etter Døds Diving Championship i 2023. Foto: Joerg Mitter

Må dokumenteres

US Nationals ble også arrangert i Utah i fjor, da var det 170 millioner som så på arrangementet gjennom Dødseforbundets sosiale medier.

– Det er jo en ting at dette nå skal sendes på amerikansk TV, men det er på sosiale medier vi er svære, ler Paul.

Det deles mye videoer og bilder i sosiale medier, som gjør at sporten øker i popularitet. Dødsing er som født for det moderne medielandskapet ifølge Rigault.

– Har du ikke filmet det, så har det ikke skjedd.

Asbjørg Nesje er spent på om hun klarer forsvare verdensmestertittelen i år også. Foto: Joerg Mitter

Bruk hodet

Rigault oppfordrer allikevel folk til å bruke hodet før de begir seg ut på dødsing, og at det å hoppe høyere enn 10 meter bør overlates til profesjonelle.

– Det er jo proffe folk som har et svært apparat, som har trent masse. Så for guds skyld, ikke bli fristet av å gjøre dette her.

Jeg ville aldri ha hoppa hvis det ikke var for at jeg visste at jeg tålte det og at jeg får det til. Asbjørg Nesje Verdensmester i dødsing

Følg dødsereglene er en klar oppfordring fra dødsepresidenten.

– Og start på bassengkanten. Det er ikke noe kult å være tulling i lufta fra ti meter hvis du ikke har lært deg å vokse fra høyde til høyde.

– De aller beste dødserne i verden trener fortsatt triks fra énmeteren, sier han.

Dødseregler Aldri døds alene – i tilfelle du trenger hjelp Dødsing handler om ferdigheter – tren gradvis fra bassengkanten, og ikke gå høyere før du er klar for et kontrollert dykk Sjekk alltid landingssonen for hindringer – ikke ta risiko, og ikke dykk hvis det er bølger og vind Ha alltid noen som forteller deg når det er klart å hoppe Mål høyden på plattformen til vannet hvis du er usikker Sjekk stabiliteten og om plattformen er glatt Sjekk alltid vanndybder – anbefalt dybde er 5 meter fra 10 meters høyde Tren på triksene dine fra lavere høyder for å mestre dem før du gjør dem fra større høyder Vi anbefaler aldri høyere hopp enn 10 meter – risikoen for skader er ekstremt høy – ​​selv med perfekte landinger Ikke døds hvis du har fysiske begrensninger, inkludert begrensede svømmeferdigheter som kan sette deg i fare. Og under ingen omstendigheter døds under påvirkning av medisiner, narkotika eller alkohol Kilde: Døds Diving League

Husk å dødse under trygge omgivelser! Foto: Joerg Mitter

Damene slåss mot gutta

– Dette startet jo som en sport for gutter som ville tøffe seg, sier Paul.

Selv om VM i dødsing for første gang ble arrangert i 2008 var det ingen kvinnelige rekordholdere før i 2014.

Dødsing er en av få sporter hvor det er mixed class.

– Så kan man tenke at det er sikkert urettferdig, men gjett hvem som vant i Utah? Det var Asbjørg Nesje.

Så dette er en av få sporter hvor damene faktisk kan ta gutta i samme klasse, forteller dødsepresidenten.