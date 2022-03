– Banken er ikke full enda!

Det sier Stine Svalheim Markussen. Hun er fagansvarlig for Artsprosjektet hos Artsdatabanken i Trondheim. Som banker flest, har også de plass til mer.

De har nylig gitt ut en oversikt over hvor mye forskjellig som lever i den norske naturen. Alt ifra isbjørn til amøber, fra grantre til bitte små sopp og alger.

Per i dag kjenner forskerne til 46.891 forskjellige arter her til lands. Men de regner med at det kun er 65 % av artene som finnes der ute.

– Det er fortsatt mye uoppdaget i havet. Der er det mye vanskeligere å finne artene fordi de er skjult for oss. Men det er mye på land også. Sopp for eksempel. Der er det mye uoppdaget, sier Markussen.

Slik er fordelingen mellom de påvist og ukjente artene i Norge. Artene deles opp i fem riker. Den indre sirkelen viser fordelingen mellom de 46.891 påviste artene, mens den ytre sirkelen viser fordelingen mellom de 25.299 artene man ikke har påvist enda. Foto: Artsdatabanken

Funn hvert år

Det er kanskje ikke så overraskende at det pattedyr, fugler og fisk man har best oversikt over. Innen planteriket har man også en god del kunnskap.

Beveger man seg ned til amøbene, så er det veldig mye som er ukjent.

– Det er fortsatt mye vi ikke vet om insektene. Vi har prosjekter som går på veps og tovinger. Det er fluer, mygg og lignende. Der får vi årlig inn nye arter som oppdages, sier hun.

Å oppdage nye arter er en møysommelig og tidkrevende greie. For det første må man vite en del om de artene man vil undersøke. Så må man ut i felt og lete. Gjerne i områder hvor det kan tenkes at denne arten finnes.

De som er så heldige å finne noe nytt, må komme med en detaljert beskrivelse av den nye arten, og publisere den i et tidsskrift. Så må den få et navn. Det er en prosess som kan ta mange år.

– Du kan ha arter som ser helt like ut, men som egentlig er forskjellige arter, sier Markussen.

Undervannsfotograf og nakensneglentusiast Tine Kinn Kvamme studerer funn fra innsamling med forsker Alexander Martynov fra Moscow State University under nakensneglsafari ved Gulen dykkesenter. Foto: Torkild Bakken / NTNU Vitenskapsmuseet

Nye oppdagelser

Jakten på nye arter er stort sett en målretta og nøye affære. Men av og til snubler også forskerne over dem.

Det skjedde to forskere fra Trondheim sist sommer. I ei maurtue under en stein i Risør skulle de to lete etter veps som lever med mauren. Inne i tua traff de blink. Først fant de en flueveps som aldri er sett i Norge før.



Men tua hadde flere hemmeligheter å by på. For ganske så uventa dukka det opp en bitte liten bille som også bodde der. Køllebilla de fant var også en helt ny art i Norge.

Så var det den lille nakensneglen som ble funnet i Nordsjøen utenfor Vestlandet for ikke så lenge siden.

Masterstudenten som fant den rundt fire centimeter lange sneglen ville hylle Artsdatabanken. Jorunna artsdatabankia er fram til nå blitt forveksla med en annen nakensnegle, men nøyere undersøkelser viste at det var en helt egen art.

Dette er Jorunna artsdatabankia og fikk sitt navn for å hedre Artsdatabanken. Den er veldig lik en annen nakensnegle, men skillet seg bitte litt ut i utseende og har et annerledes fordøyelsessystem blant annet. Foto: Artsdatabanken

Flere arter trues

Samtidig som det oppdages stadig nye arter, så øker også andelen som står i fare for å forsvinne.

Menneskelige inngrep og klimaendringer truer mange av artene. Dobbelt så mange arter trues av endringer i klimaet enn for seks år siden.

I fjor havnet blant annet villaksen og villrein på den såkalte rødlista til Artsdatabanken.