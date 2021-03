Årsmøtet krever at RBK boikotter fotball-VM i Qatar

Det ble en sterk og lang debatt i kveldens årsmøte, der medlemmene tross sterke anbefalinger fra styreleder Ivar Koteng ber RBK-styret gå inn for boikott av fotball-VM i Qatar.

Det er medlemmene Kenneth T. Kjelsnes, Steinar Leirvik og Jo Erik Øverby som står bak forslaget for årsmøtet.

De ønsker at Rosenborg skal støtte, eller sjøl fremme, forslag under Fotballtinget 14. mars om at Norge ikke deltar i fotball-VM i Qatar.

FORESLÅR BOIKOTT: Tidligere talsperson for Kjernen og Rosenborg-medlem Kenneth T. Kjelsnes mener det er viktig at Rosenborg Ballklub viser aktiv motstand mot fotball-VM i Qatar, og at dette bør gjøres gjennom å fremme et forslag om boikott på Forbundstinget.

I forslaget står det blant annet:

«Det er godt dokumentert at anleggene som er bygget til mesterskapet er bygget av mennesker på slavelignende kontrakter, og at tusenvis av arbeidsfolk har omkommet underveis i arbeidet.»

Kjelsnes presenterte forslaget for medlemmene i det digitale årsmøtet, og det var en tydelig engasjert Kjelsnes som ba medlemmene støtte forslaget.

Kjøper seg god omtale

– Dette handler om forholdene VM i Qatar bygges under, sier Kenneth T. Kjelsnes til NRK.

Han mener dette er et moralsk standpunkt, og tror det Norge gjør i denne saken vil bli lagt merke til.

– For et regime som Qatar er dette en måte å skaffe seg god omtale på. De bruker rikdommen sin på å kjøpe seg internasjonale idrettsarrangement for å prøve og fremstå i flott lys. Det er en strategi vi ikke må la dem få lov til å benytte seg av, sier Kjelsnes.

Alle medlemmene som tok ordet etter Kjelsnes innlegg i årsmøtet støttet forslaget, og ved avstemmingen fikk de et overveldende flertall.

Tromsø IL var først ute med å oppfordre Norges fotballforbund til å boikotte fotball-VM i Qatar i 2022, og har fått støtte av flere andre norske klubber.

Spillerne i Rosenborg har sagt lite om saken. Ifølge Adresseavisen mener både Andrè Hansen og Markus Henriksen at de har for lite kunnskap til å uttale seg.

Tidligere RBK-kaptein Tore Reginiussen har imidlertid en tydelig oppfordring til Rosenborg før klubbens årsmøte om å støtte en eventuell boikott.

Vil ikke boikotte

Fotballpresident Terje Svendsen sier til NRK at han er helt enig i kritikken som rettes mot Qatar. Likevel mener han at boikott ikke er rette veien å gå.

Han mener Norge istedet skal ta en rolle for å påvirke Qatars syn på menneskerettigheter.

TROR PÅ DIALOG: Fotballpresident Terje Svendsen mener boikott ikke er rett vei å gå. Han har mer tro på å påvirke forholdene i landet gjennom dialog og internasjonalt press. Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Kulturminister Abid Raja (V) mener regjeringen ikke skal ta stilling til om Norge bør boikotte VM i Qatar.

Raja har tiltro til at idretten klarer å ta vurderingen på egen hånd.

– Samtidig er det tradisjon i Norge for at det ikke er regjeringen som tar stilling til spørsmål om eventuell boikott av internasjonale mesterskap.