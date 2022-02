Politiet fikk melding den alvorlige voldshendelsen klokka 23.31 lørdag kveld, og personen som ble utsatt for det politiet mener er et drapsforsøk, ble raskt kjørt til sykehus.

Skadeomfanget er ikke endelig avklart, opplyser politiet på Twitter klokka 01.24 natt til søndag.

– Det har skjedd en alvorlig voldshendelse i Trondheim i natt, og en person er pågrepet. Vi etterforsker bredt, og har satt ned en egen etterforskningsgruppe for å følge opp saken. Det er både påtalejurist, etterforskningsleder, analytikere og annen spesialkompetanse, sier politijurist John R. Sødahl Furunes til NRK søndag morgen.

– Slik vi vurderer det nå, så har dette skjedd i et kjent miljø for oss. Vi mener derfor det ikke er noen fare for allmennheten, sier Furunes.

Politiet opplyser søndag morgen at de foreløpig ikke har flere opplysninger i saken, men at de vil gå ut med mer informasjon søndag formiddag.

– Vi ønsker ikke å si noe mer enn at en person er siktet for drapsforsøk. Dette er av hensyn til at vi skal gjennomføre vitneavhør i saken, sier jourhavende politijurist Ole Andreas Aftret til NTB.